НАТО осудила „гибридные атаки“ РФ на своих членов, в том числе на Эстонию

"Недавние злонамеренные действия" России, связанные с "гибридными атаками" на государства - члены НАТО, представляют собой "угрозу для безопасности союзников" и вызывают у них "глубокую озабоченность". Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса, обнародованном в четверг, 2 мая.

Как подчеркивается в документе, за последнее время "враждебные действия со стороны (российского. - Ред.) государства" затрагивали Чехию, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, а также Германию и Великобританию. Они вылились в проведение расследований и выдвижение обвинений в отношении ряда лиц, указано в пресс-релизе.

"Эти инциденты являются частью усиливающейся кампании с действиями, которые Россия продолжает осуществлять в евроатлантическом регионе, в том числе на территории Североатлантического альянса и через своих прокси. Они включают в себя диверсию, акты насилия, кибер- и электронное вмешательство, кампании по дезинформации и другие гибридные операции", - утверждают в НАТО.

Конкретных примеров действий России, которые в НАТО считают проявлением гибридных атак на членов альянса, в документе не приводится.

Альянс призвал Москву соблюдать международные обязательства

Между тем в пресс-релизе подчеркивается, что союзники по Североатлантическому альянсу намерены сплоченно противостоять подобным угрозам, как индивидуально, так и коллективно.

"Мы осуждаем поведение России и призываем ее соблюдать свои международные обязательства, как это делают союзники. Действия России не помешают союзникам продолжать поддерживать Украину", - заявили государства - члены НАТО.

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