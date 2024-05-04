„Они и правда ненавидят нас“. Bloomberg: вернувшиеся россияне обеспечили до трети роста экономики РФ(1)
После начала полномасштабного вторжения в Украину сотни тысяч антивоенно настроенных россиян покинули РФ. Основных волн эмиграции было две — на рубеже февраля-марта 2022 года и спустя семь месяцев, когда президент России Владимир Путин объявил о проведении „частичной“ мобилизации. Некоторые из уехавших спустя несколько месяцев жизни за границей решили вернуться — на радость пропаганде и на пользу российской экономике, сообщает Rus.Delfi.lv.
По разным оценкам, Россию покинули от 400 тысяч до 1,3 млн человек. Точнее масштабы эмиграции 2022-2023 годов посчитать сложно, если не невозможно. Подсчеты пробовали вести по выданным визам и ВНЖ, пересечениям границ, запросам на убежище, открытым за границей банковским счетам, изменению рынка аренды и другим данным, но учесть все факторы, особенно из-за широкой географии эмигрантов, — задача, вероятно, невыполнимая.