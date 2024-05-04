Новости России
04.05.2024, 20:10

„Они и правда ненавидят нас“. Bloomberg: вернувшиеся россияне обеспечили до трети роста экономики РФ

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Вернувшиеся составляют лишь примерно 0,3% от общего числа занятых
Вернувшиеся составляют лишь примерно 0,3% от общего числа занятых
ФОТО: YURI KOCHETKOV | EPA

После начала полномасштабного вторжения в Украину сотни тысяч антивоенно настроенных россиян покинули РФ. Основных волн эмиграции было две — на рубеже февраля-марта 2022 года и спустя семь месяцев, когда президент России Владимир Путин объявил о проведении „частичной“ мобилизации. Некоторые из уехавших спустя несколько месяцев жизни за границей решили вернуться — на радость пропаганде и на пользу российской экономике, сообщает Rus.Delfi.lv.

По разным оценкам, Россию покинули от 400 тысяч до 1,3 млн человек. Точнее масштабы эмиграции 2022-2023 годов посчитать сложно, если не невозможно. Подсчеты пробовали вести по выданным визам и ВНЖ, пересечениям границ, запросам на убежище, открытым за границей банковским счетам, изменению рынка аренды и другим данным, но учесть все факторы, особенно из-за широкой географии эмигрантов, — задача, вероятно, невыполнимая. 

Российский "Альфа-банк" в своем макроэкономическом прогнозе на 2023 год писал о сокращении российского рынка труда на 1,5%, то есть отъезде примерно 1,1 млн человек в трудоспособного возраста. Демографы Юлия Флоринская и Алексей Ракша оценивали волну эмиграции 2022 года в 400-800 тысяч человек.

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