МНЕНИЕ | Симмо Саар: направив пешеходов под землю, мы получим укрытия на случай войны

Прежде всего, Таллинн как город слишком однообразен: почти все транспортные потоки находятся на одном уровне, только в случае некоторых более крупных узлов (Юлемисте и Хааберсти) мы видим, так сказать, решения в виде виадуков. В центре города велосипедисты, автомобили, автобусы, а также трамваи и троллейбусы борются за узкую улочку. Ведь никто из них не может никуда уйти: все они могут передвигаться только по земле. Здесь есть несколько исключений: мы можем уйти „под землю“ под универмагом Viru Keskus, на время также на улице Лийвалайя и на Балтийском вокзале. Но это ничего не изменит.