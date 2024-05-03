Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина может использовать британское оружие для ударов по территории России

„Украина имеет такое право. Россия бьет по территории Украины, и вполне понятно, что Украина чувствует необходимость обеспечить свою защиту“, — сказал Кэмерон корреспонденту Reuters во время визита в Киев.

Говоря о британской военной помощи Украине, глава МИД отметил: „Мы будем давать три миллиарда фунтов каждый год столько, сколько будет необходимо. Мы просто уже выгребли все, что могли, в смысле техники и оружия“.

Агентство Reuters опубликовало новость о том, что Кэмерон допускает применение британского оружия для атак на цели на территории России в ночь на 3 мая, однако затем аннулировало ее „для уточнения деталей“. Позднее новость о заявлениях Кэмерона по поводу военной помощи Украине вновь появилась на лентах и на сайте агентства.

Великобритания — один из ключевых союзников Украины, предоставляющих Киеву военную помощь. Во время визита в Украину Кэмерон встретился с президентом Владимиром Зеленским и другими представителям руководства страны. Глава британского МИД анонсировал поставки новых партий оружия и боеприпасов, включая высокоточные авиабомбы, а также зенитные ракеты и снаряжение для 100 мобильных групп. Украинские военные неоднократно заявляли, что из-за задержек в поставке помощи, обещанной западными союзниками, столкнулись с нехваткой боеприпасов и вооружений на линии фронта.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и TikTok.