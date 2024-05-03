Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина может использовать британское оружие для ударов по территории России
Министр иностранных дел Великобритании, бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что Украина может применять британское оружие для ударов по российской территории, сообщает Meduza.
„Украина имеет такое право. Россия бьет по территории Украины, и вполне понятно, что Украина чувствует необходимость обеспечить свою защиту“, — сказал Кэмерон корреспонденту Reuters во время визита в Киев.
Говоря о британской военной помощи Украине, глава МИД отметил: „Мы будем давать три миллиарда фунтов каждый год столько, сколько будет необходимо. Мы просто уже выгребли все, что могли, в смысле техники и оружия“.
Агентство Reuters опубликовало новость о том, что Кэмерон допускает применение британского оружия для атак на цели на территории России в ночь на 3 мая, однако затем аннулировало ее „для уточнения деталей“. Позднее новость о заявлениях Кэмерона по поводу военной помощи Украине вновь появилась на лентах и на сайте агентства.
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