Правда ли, что украинка выиграла чемпионат мира по сексу 2024 года?

На сайте Науси Лав сказано, что она родом из Швеции и свободно говорит на шведском и английском языках, а также базово знает французский. Никаких упоминаний украинского происхождения «Проверено» не обнаружило. Также мы изучили аккаунт порномодели в соцсети X, где она несколько раз опровергла информацию о своих украинских корнях. „Первая фейковая новость обо мне. Я чувствую себя польщённой. Где-то я стала украинкой и почему-то меня зовут Олеся Приходько“, — написала девушка 8 апреля. В опубликованном в тот же день другом твите Науси подчеркнула, что она шведка и что её полное имя — Навсикая (Nausicaä). То же самое она повторила 10 апреля, а 25 апреля девушка дала комментарий агентству AFP: „Я не украинка и не русская. В моём семейном древе нет ни украинских, ни русских корней. Я шведка, у меня датские, финские, норвежские и еврейские корни“. Представитель SSF также заявил журналистам, что Науси Лав — подданная Швеции.



Победительница также побеседовала с RFI и назвала ложью вирусные сообщения о том, что она украинка по имени Олеся Приходько. Кроме того, из заметки на сайте французской радиостанции следует, что информация про секс Науси с 210 мужчинами для победы в турнире полностью выдуманная — в мероприятии участвовали менее двух десятков человек, в том числе женщин. Науси Лав также подтвердила, что представительниц Украины среди них не было.