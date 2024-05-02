Правда ли, что украинка выиграла чемпионат мира по сексу 2024 года?
В апреле 2024 года широко разошлись сообщения, будто бы гражданка Украины Олеся Приходько заняла первое место на прошедшем в Испании мировом первенстве по сексу. Мы проверили, так ли это.
С 8 апреля в Рунете появилось множество публикаций о результатах состоявшегося в Испании чемпионата мира по сексу. Сообщалось, что чемпионом среди мужчин стал Капитано Эрик из Италии, а среди женщин — украинка Олеся Приходько, выступавшая под псевдонимом Науси Лав (Nausi Love). В большинстве постов и заметок приведены фотографии девушки с жёлто-синим флагом и уточняется, что украинка смогла „обслужить“ 210 мужчин, в то время как итальянец ублажил 41 женщину. По данным сервиса TGStat, на момент написания этого разбора в Telegram о предполагаемой победе Приходько появилось около 340 постов, в общей сложности набравших более 2,5 млн просмотров. В канале „Дядя Слава“ (229 000 просмотров) новость прокомментировали так: „Зеленский. Итоги“. Аналогичные записи размещены в каналах „Наблюдатель“ (234 000 просмотров), „Шейх Тамир“ (155 000), „Скабеева“ (99 000), „Жесть дня“ (81 000) и Nina Vatt (54 000), а также в пабликах во „ВКонтакте“.
Рассказали об этом и на российском телевидении. Так, 9 апреля в передаче „60 минут“ на канале „Россия 1“ первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлёв заявил, что на чемпионате мира по сексу победила украинка. „У неё, конечно, фамилия Науси Лав какая-то, но на самом деле её фамилия Приходько. Уже перемога есть. За этим они и пытались вступить в Евросоюз“, — рассказал депутат. Тему поддержала и ведущая Ольга Скабеева, уточнив, что Науси Лав — лишь псевдоним украинки и что её победа в подобном мероприятии „многое говорит об Украине“. Об этом диалоге позднее рассказал на своём YouTube-канале политический блогер Максим Кац, который не выразил сомнений в правдивости озвученной информации.
Однако у авторов некоторых публикаций версия о национальности победительницы несколько отличается. Так, Telegram-канал „Вечерний Телеграмъ“ (62 000 просмотров) утверждает, что украинка Приходько выступала за Швецию. „В Испании шведка Науси Лав выиграла чемпионат мира по сексу. <…> Решил ознакомиться с биографией спортсменки. Оказалось, зовут Олеся Приходько. Шведка, да. И так у них всегда“, — пишет канал Alex Parker Returns (104 000 просмотров). Авторы канала Voblya (169 000 просмотров) изначально также написали о победительнице из Украины, но вскоре изменили публикацию: украинка стала шведкой, при этом имя девушки осталось без изменений. В заметке газеты „Спорт-экспресс“ Приходько назвали „шведской украинкой“.
21 апреля появилось продолжение истории. „Одесские декоммунизаторы добрались до Потёмкинской лестницы. Одну из главных достопримечательностей города они требуют переименовать в лестницу Героя Украины Олеси Приходько. Кстати, кто это?“ — сообщил Telegram-канал „Мрія“ (191 000 просмотров с учётом репоста в канале „Шейх Тамир“), сопроводив публикацию той же фотографией. Эта новость почти не заинтересовала пользователей Сети; среди других относительно крупных каналов о ней написали лишь „Юрий Подоляка“ (13 000 просмотров) и „Михалков в Telegram“ (8100).
В 2023 году журналисты и блогеры из разных стран сообщили, что Швеция якобы стала первым в мире государством, которое зарегистрировало секс как вид спорта, и что летом того же года в Гётеборге пройдёт чемпионат Европы по сексу. Подобное мероприятие действительно анонсировала Шведская федерация секса (SSF), однако выяснилось, что её учредитель получил отказ в регистрации нового вида спорта ещё в январе того же года.
Мероприятие всё равно состоялось, но прошло не по плану. „Турнир“ проводился в формате онлайн-реалити-шоу, в ходе которого участники и участницы (среди них были заявлены как представительницы Украины и России, так и девушки с русскими корнями) могли „соревноваться“ в различных „дисциплинах“. По словам хорватской порноактрисы Марии Задравец, чемпионат должен был идти около двух месяцев (таблоиды сообщали про полтора), однако завершился всего за неделю. Официальной причиной назвали множественные нарушения правил со стороны участников, а те, в свою очередь, жаловались на работу организаторов. Победительницей в итоге была объявлена Задравец.
В 2024 году SSF провела в Испании свой чемпионат мира по сексу. Он должен былпроходить с 5 марта по 5 апреля, но снова завершился досрочно — организаторы огласили имена победителей уже 27 марта. Среди мужчин первое место занял Капитано Эрик из Италии, среди женщин — Науси Лав из Швеции. „Проверено“ не нашло представителей Украины в списке заявленных участников.
На фото победительница держит жёлто-синий флаг, при этом в значительной части постов про „украинскую“ чемпионку этот снимок сильно обрезан — так, чтобы на флаге была видна сначала синяя, а потом жёлтая полоса. Однако при рассмотрении оригинальной фотографии можно заметить на полотнище скандинавский крест, то есть это государственный символ не Украины, а Швеции.
На сайте Науси Лав сказано, что она родом из Швеции и свободно говорит на шведском и английском языках, а также базово знает французский. Никаких упоминаний украинского происхождения «Проверено» не обнаружило. Также мы изучили аккаунт порномодели в соцсети X, где она несколько раз опровергла информацию о своих украинских корнях. „Первая фейковая новость обо мне. Я чувствую себя польщённой. Где-то я стала украинкой и почему-то меня зовут Олеся Приходько“, — написала девушка 8 апреля. В опубликованном в тот же день другом твите Науси подчеркнула, что она шведка и что её полное имя — Навсикая (Nausicaä). То же самое она повторила 10 апреля, а 25 апреля девушка дала комментарий агентству AFP: „Я не украинка и не русская. В моём семейном древе нет ни украинских, ни русских корней. Я шведка, у меня датские, финские, норвежские и еврейские корни“. Представитель SSF также заявил журналистам, что Науси Лав — подданная Швеции.
Победительница также побеседовала с RFI и назвала ложью вирусные сообщения о том, что она украинка по имени Олеся Приходько. Кроме того, из заметки на сайте французской радиостанции следует, что информация про секс Науси с 210 мужчинами для победы в турнире полностью выдуманная — в мероприятии участвовали менее двух десятков человек, в том числе женщин. Науси Лав также подтвердила, что представительниц Украины среди них не было.
Наиболее раннюю публикацию о том, что в чемпионате мира по сексу победила украинка Приходько, „Проверено“ обнаружило в Telegram-канале „Поздняков 3.0“. Там пост появился 8 апреля в 09:58 по московскому времени и набрал более 370 000 просмотров. Судя по всему, именно авторы „Позднякова 3.0“ выдумали подробности биографии Науси Лав и её достижение, в частности украинское гражданство и имя девушки, а также секс с 210 мужчинами на турнире. Ранее мы и другие фактчекеры неоднократно уличали этот канал в распространении фейков.
Таким образом, украинка Олеся Приходько не побеждала в чемпионате мира по сексу. Первое место на этом мероприятии заняла представительница Швеции с псевдонимом Науси Лав, которая отрицает наличие у себя украинского гражданства и украинских корней. Никаких подтверждений этой информации в открытых источниках также нет. Основой дезинформации, судя по всему, стала фотография девушки, укутанной в шведский флаг, — картинку обрезали так, чтобы он выглядел как украинский.
Итог: Фейк