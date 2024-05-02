ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (799-й день) | Российские военные с декабря убили не менее 15 украинских солдат, пытавшихся сдаться
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
За сутки произошло 121 боевое столкновение;
Российские войска нанесли пять ракетных ударов и 63 авиационных удара, а также совершили 72 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам. В результате обстрелов, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и пострадали объекты гражданской инфраструктуры;
Под артиллерийским обстрелом оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской областей;
ВСУ отразили 14 атак российских войск на лиманском направлении в районах населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Невский и Серебрянского лесничества Луганськой области, а также Тернов Донецкой области;
На бахмутском направлении ВСУ отбили 20 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области;
На купянском направлении ВСУ отразили 14 атак армии РФ в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской области, а также Петропавловка, Івановка, Кисловка, Котляровка, Берестове, Копанки Харьковской области.
При обстреле города Дергачи управляемыми авиабомбами семь человек получили ранения, шестеро из них — дети,
Об этом сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов.
Два ребенка получили легкие ранения конечностей, четверо — средней тяжести. Все пострадавшие госпитализированы. 75-летнему мирному жителю помощь оказали на месте.
Из-за прорыва российских войск в Очеретино Донецкой области Вооруженные силы Украины ввели резервы для стабилизации обстановки.
Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск „Хортица“ подполковник Назар Волошин в комментарии агентству „Интерфакс-Украина“.
„ Часть [Очеретино], в которой находится противник, находится под нашим огневым контролем. Принимаются меры, чтобы его выбить оттуда. Также там продолжаются тяжелые бои, однако ситуация под контролем подразделений ВСУ“, — заявил Волошин.
По его словам, украинские силы принимают все меры, чтобы стабилизировать обстановку на этом направлении и вернуть Очеретино под контроль. „С этой целью были введены дополнительные силы и средства резерва“, — сказал Волошин.
Российские военные с декабря убили не менее 15 украинских солдат, пытавшихся сдаться
Об этом говорится в докладе правозащитной организации Human Rights Watch.
Как пишут правозащитники, с помощью записей с дронов, опубликованных в соцсетях в декабре 2023-го и феврале 2024 года, они изучили три эпизода предполагаемых внесудебных казней, в ходе которых были убиты не менее 12 украинских солдат.
Во всех этих случаях украинские военнослужащие демонстрировали ясное намерение сдаться в плен и, перестав принимать участие в боевых действиях, должны были считаться лицами, вышедшими из строя (hors de combat), нападение на которых запрещено международным гуманитарным правом, или законами войны.
РФ запустила первый поезд по новой железной дороге от Мариупольского порта до Волновахи
Первой в составе едет платформа, чтобы предотвратить взрыв тепловоза. “С учетом скорости строительства железной дороги в районе с. Гранитное эту новость в хорошие записать трудно“, - сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Foreign Affairs: Новый пакет американской помощи не изменит ситуацию на поле боя в ближайшие месяцы, но даст Украине возможность провести мобилизацию
В краткосрочной перспективе Украина будет терять позиции. Хотя у ВС России нет ресурсов на быстрые и мощные танковые штурмы, Москве удается втягивать оппонента в затяжные, „дорогостоящие“ бои, тем самым истощая противника и медленно сдвигая линию фронта. Вероятно, за остаток 2024 года Россия попытается захватить Донбасс.
При этом в долгосрочной перспективе у Украины есть шанс перехватить инициативу, считают в Foreign Affairs. Благодаря новому пакету помощи у украинского командования появилась ясность относительно ресурсов на следующие шесть месяцев. Их можно будет вложить в мобилизацию и обучение новых военных.
Макрон: исключать отправку войск в Украину было бы недальновидно
Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свое заявление двухмесячной давности о том, что он не исключает возможности отправки французских войск в Украину. По мнению Макрона, западным союзникам Украины, помимо прочего, не следует давать России ориентиры, четко обозначая пределы собственных действий.
«Как я уже говорил, я ничего не исключаю, потому что ничего не исключает тот, кому мы противостоим […] Если русские прорвут фронт, если будет запрос от Украины — чего сегодня нет — то нам придется задать себе этот законный вопрос. И, я думаю, априори исключать эту возможность — значит не выучить уроки последних двух лет», — сказал Макрон. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
Фирмы в РФ быстро наращивают выпуск дронов. Совладелец одной из них - дочь Путина
Прибыль ряда производителей БПЛА в России за два года войны значительно выросла, несмотря на санкции. Эти фирмы продолжают использовать лицензии западных компаний, а некоторые из них даже открыли представительства в странах СНГ. DW изучила бенефициаров этого сектора экономики.
Компания „Геоскан“ из Петербурга предположительно, производит боевые дроны на дочернем предприятии в Уфе. Чистая прибыль компании с 2021 года увеличилась в десятки раз, объем госконтрактов в 2023 году вырос до 206 млн рублей. При этом у „Геоскана“ действуют лицензии на использование цифровых камер американской компании MicaSense и видеоаппаратуры японской SONY. В 2023 году 10% акций этой компании приобрел фонд, возглавляемый дочерью Путина Катериной Тихоновой.
Ижевская компания „Аэроскан“ производит ударные БПЛА „Ланцет“ и дроны-разведчики в двух бывших торговых центрах, из которых принудительно выселили всех арендаторов. Прибыль этой компании в 2021 году составляла 1,6 млн рублей, но уже год спустя она взлетела до 224 млн рублей. В 2023 году один из цехов „Аэроскана“ посетил Путин. „Аэроскан“ заключил договор с правительством Белгородской области о развитии производства беспилотников в этом регионе - инвестиции составят 40 млрд рублей.
У концерна „Вега“, который разрабатывает ударные беспилотные комплексы для армии РФ, в январе открылось представительство в столице Кыргызстана. Компания ZALA Aero Group (ООО „ЦСТ“), выпускающая „Ланцеты“, имеет представительство в Казахстане.
Компания „Транспорт будущего“ в 2023 году объявила о запуске в Тольятти серийного производства комплектующих для агродронов и дронов „других применений“. В том же году „Транспорт будущего“ подписал меморандум с индийским производителем микроэлектроники Sasaa Electronics Private Limited о запуске производства дронов в Индии.
ЕС выделил 4,5 млн евро на исследования украинских ученых
Европейская комиссия утроила первоначальный бюджет программы стипендий EURIZON до 4,5 млн евро в рамках программы Horizon Europe, чтобы обеспечить постоянную поддержку украинским ученым и их исследованиям.
„Вторжение России в Украину ежедневно ставит перед исследователями сложные задачи. Постоянная угроза атак на критически важную инфраструктуру, а также невозможность путешествовать и сокращение государственного финансирования мешают научному прогрессу. Несмотря на эти трудности, украинские ученые сохраняют приверженность своей работе“, — говорится в заявлении Еврокомиссии.
В ЕС полагают, что программа EURIZON поможет работе украинских ученых, в том числе даст возможность возобновить свои проекты и установить стабильные контакты с международными партнерами. Программа также должна помочь бороться с текучкой кадров и расширить доступ к иностранным научным библиотекам.
Всего в рамках стипендиальной программы будет реализовано 65 проектов, в них примут участие 324 украинских ученых.
По материалам Медузы и BBC News Русская служба.