ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (799-й день) | Российские военные с декабря убили не менее 15 украинских солдат, пытавшихся сдаться

По его словам, украинские силы принимают все меры, чтобы стабилизировать обстановку на этом направлении и вернуть Очеретино под контроль. „С этой целью были введены дополнительные силы и средства резерва“, — сказал Волошин.

„ Часть [Очеретино], в которой находится противник, находится под нашим огневым контролем. Принимаются меры, чтобы его выбить оттуда. Также там продолжаются тяжелые бои, однако ситуация под контролем подразделений ВСУ“, — заявил Волошин.

Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск „Хортица“ подполковник Назар Волошин в комментарии агентству „Интерфакс-Украина“.

Два ребенка получили легкие ранения конечностей, четверо — средней тяжести. Все пострадавшие госпитализированы. 75-летнему мирному жителю помощь оказали на месте.

При обстреле города Дергачи управляемыми авиабомбами семь человек получили ранения, шестеро из них — дети ,

На купянском направлении ВСУ отразили 14 атак армии РФ в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской области, а также Петропавловка, Івановка, Кисловка, Котляровка, Берестове, Копанки Харьковской области.

На бахмутском направлении ВСУ отбили 20 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области;

ВСУ отразили 14 атак российских войск на лиманском направлении в районах населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Невский и Серебрянского лесничества Луганськой области, а также Тернов Донецкой области;

Российские войска нанесли пять ракетных ударов и 63 авиационных удара, а также совершили 72 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам. В результате обстрелов, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и пострадали объекты гражданской инфраструктуры;

Российские военные с декабря убили не менее 15 украинских солдат, пытавшихся сдаться

Об этом говорится в докладе правозащитной организации Human Rights Watch.

Как пишут правозащитники, с помощью записей с дронов, опубликованных в соцсетях в декабре 2023-го и феврале 2024 года, они изучили три эпизода предполагаемых внесудебных казней, в ходе которых были убиты не менее 12 украинских солдат.

Во всех этих случаях украинские военнослужащие демонстрировали ясное намерение сдаться в плен и, перестав принимать участие в боевых действиях, должны были считаться лицами, вышедшими из строя (hors de combat), нападение на которых запрещено международным гуманитарным правом, или законами войны.

РФ запустила первый поезд по новой железной дороге от Мариупольского порта до Волновахи

Первой в составе едет платформа, чтобы предотвратить взрыв тепловоза. “С учетом скорости строительства железной дороги в районе с. Гранитное эту новость в хорошие записать трудно“, - сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Foreign Affairs: Новый пакет американской помощи не изменит ситуацию на поле боя в ближайшие месяцы, но даст Украине возможность провести мобилизацию

В краткосрочной перспективе Украина будет терять позиции. Хотя у ВС России нет ресурсов на быстрые и мощные танковые штурмы, Москве удается втягивать оппонента в затяжные, „дорогостоящие“ бои, тем самым истощая противника и медленно сдвигая линию фронта. Вероятно, за остаток 2024 года Россия попытается захватить Донбасс.

При этом в долгосрочной перспективе у Украины есть шанс перехватить инициативу, считают в Foreign Affairs. Благодаря новому пакету помощи у украинского командования появилась ясность относительно ресурсов на следующие шесть месяцев. Их можно будет вложить в мобилизацию и обучение новых военных.

Макрон: исключать отправку войск в Украину было бы недальновидно