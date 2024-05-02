Команда беженцев из 36 человек выступит на Олимпиаде со своей эмблемой

Команды беженцев ранее выступали на Играх в Рио-де-Жанейро (10 человек) и Токио (29). В этом году беженцы впервые выступят под своей эмблемой, сообщает РБК.

В МОК отметили, что спортсмены будут представлять на Играх более 100 млн перемещенных лиц.

Глава МОК Томас Бах заявил, что беженцы на Играх „продемонстрируют человеческий потенциал стойкости и совершенства“. В феврале прошлого года мэр Парижа Анн Идальго предлагала включить в команду беженцев российских спортсменов, которых допустили на Игры в нейтральном статусе.

Министр спорта России Олег Матыцин назвал неприемлемыми подобные предложения.

В МОК в марте заявили, что в Париже смогут выступить не более 55 российских спортсменов без гимна и флага, их также не допустят к участию в параде атлетов.

Для подготовки к парижской Олимпиаде стипендии МОК получили 75 спортсменов-беженцев из 12 стран, которые выступают в 14 видах спорта. Для включения в программу нужно иметь официальный статус беженца.

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