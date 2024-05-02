В Кыргызстане грузовик въехал в толпу школьников. Пострадали 29 детей

Инцидент произошел в селе Жерге-Тал. Там проходил республиканский конкурс, в рамках которого сотни детей читали отрывки из эпоса „Манас“.

„Грузовик должен был с борта раздавать мороженое присутствующим. По словам водителя, он припарковал авто выше того места, где проводили мероприятие. По какой причине машина покатилась вниз и протаранила детей, пока не известно“, — сообщили в милиции.