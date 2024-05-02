02.05.2024, 18:26
„Грабят и заселяют начальство“. Предпринимательница из Украины: жить в Латвии и спасать свой бизнес в Мариуполе
ФОТО: | IMAGO/SNA
До российского вторжения 2022 года у Полины был бизнес и дом в Мариуполе. После оккупации ее семья бежала из родной страны и осела в Латвии. Женщина работает в маленьком рижском кафе. На жизнь не жалуется. Ее дочь закончила тут школу, муж нашел работу. Все учат латышский. Порталу Delfi Полина рассказала, как выбиралась с охваченной войной оккупированной территории, а теперь пытается сохранить оставшееся там недвижимое имущество, которое могут конфисковать оккупационные власти.
Покинувшие захваченные территории Украины жители лишились всего: жилья, имущества и бизнеса. Но некоторые из них не теряют надежды спасти хоть какую-то часть нажитого за долгие годы тяжелого труда.