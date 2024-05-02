„Грабят и заселяют начальство“. Предпринимательница из Украины: жить в Латвии и спасать свой бизнес в Мариуполе

До российского вторжения 2022 года у Полины был бизнес и дом в Мариуполе. После оккупации ее семья бежала из родной страны и осела в Латвии. Женщина работает в маленьком рижском кафе. На жизнь не жалуется. Ее дочь закончила тут школу, муж нашел работу. Все учат латышский. Порталу Delfi Полина рассказала, как выбиралась с охваченной войной оккупированной территории, а теперь пытается сохранить оставшееся там недвижимое имущество, которое могут конфисковать оккупационные власти.