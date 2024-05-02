„Самые опасные — земляки“. История женщины из „ЛНР“, которая была вынуждена бежать из-за собственных соседей

Героиня, которой, в конце концов, пришлось срочно покинуть Лисичанск, утверждает: самые опасные люди — свои же земляки, которые стали сотрудничать с российской властью. Соседи по дому в лучших традициях сталинских времен строчат доносы друг на друга и составляют списки „неблагонадежных нациков“. И все это — на фоне полной разрухи и нищеты, в городе, где даже лекарства можно получить только от „фонда Кадырова“ и то — предъявив загадочный „украинский идентификационный номер“. Читайте о том, как и почему жительнице Лисичанска пришлось покинуть город, в совместном материале изданий „Спектр“ и DELFI.LV.

Список „неблагонадежных“

— Я очень надеялась, что украинская армия сможет отстоять наш город, как это было в 2014-м, — говорит женщина. — Тогда мы пережили очень горячие весну и первую половину лета, но город не перешел окончательно под контроль „ЛНР“. Я понимала, что сейчас совсем другая ситуация, нежели 10 лет назад, но надежда все равно теплилась. Время с февраля до июля 2022-го было просто адом. Россияне начали обстреливать Лисичанск с марта, а активные боевые действия шли в июне. В начале июля в город вошли россияне. Точнее, это были не россияне, а ЛНРовцы. Кто-то был похож на охотника или рыболова, но с автоматом, кто-то был очень хорошо экипирован. Я набралась смелости и выглянула в окно. А мой сосед по лестничной клетке вообще вышел во двор: он такой человек, о которых говорят „безбашенный“. Я испугалась. Подумала, сейчас произойдет что-то страшное. Но люди с автоматами просто крикнули соседу: „Дед, освободили вас!“ — и прошли мимо. Скорее всего, у них просто были другие заботы.