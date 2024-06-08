Кокаиновый трип перед собранием на работе и пара „дорожек“ на выпускном — это новая норма в Эстонии?

Типичное ночное времяпрепровождение — в трех случаях из пяти, когда идешь в гости, на столе подготовлены дорожки — кто хочет, тот нюхает: никто ни о чем не спрашивает, никто ничего не говорит, предлагают один раз, не настаивают. Кто-то нюхает, кто-то нет, никто не поднимает эту тему напрямую. Для большинства гостей — это обычное дело. Лишь краем глаза следят, кто это делает. На такой вечеринке стол словно покрыт скатертью-самобранкой, никто не говорит о деньгах.