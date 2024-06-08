Эстонский Экспресс
08.06.2024, 09:10

Кокаиновый трип перед собранием на работе и пара „дорожек“ на выпускном — это новая норма в Эстонии?

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ОБЫЧНОЕ ДЕЛО: Жительница столицы Трийн рассказывает, что в трех случаях из пяти, когда поздно вечером в выходные идешь в гости, на столе подготовлены дорожки — кто хочет, тот нюхает: никто ни о чем не спрашивает, никто ничего не говорит, предлагают один раз, не настаивают.
ОБЫЧНОЕ ДЕЛО: Жительница столицы Трийн рассказывает, что в трех случаях из пяти, когда поздно вечером в выходные идешь в гости, на столе подготовлены дорожки — кто хочет, тот нюхает: никто ни о чем не спрашивает, никто ничего не говорит, предлагают один раз, не настаивают.
ФОТО: tugol | Shutterstock

Почему яппи — приверженцы здорового образа жизни, которые покупают в магазинах правильного питания лосося без антибиотиков, соблюдают принципы интервального голодания и вообще ведут себя очень осознанно, — нюхают порошок, узнать истинный состав которого не представляется возможным, не говоря уже о том, что производят его в крайне отвратительных условиях? Разбирался Eesti Ekspress.

Типичное ночное времяпрепровождение — в трех случаях из пяти, когда идешь в гости, на столе подготовлены дорожки — кто хочет, тот нюхает: никто ни о чем не спрашивает, никто ничего не говорит, предлагают один раз, не настаивают. Кто-то нюхает, кто-то нет, никто не поднимает эту тему напрямую. Для большинства гостей — это обычное дело. Лишь краем глаза следят, кто это делает. На такой вечеринке стол словно покрыт скатертью-самобранкой, никто не говорит о деньгах.

Перед внутренним взором тут же встают неадекватные обдолбанные парни в толстовках с огромным логотипом Armani из Раквере — нашей кокаиновой столицы. Наркоманы — они такие?

„О нет. На этих вечеринках не бывает случайных ребят. На них собираются уважаемые в обществе люди — те, чьи мнения мы привыкли читать, те, за деятельностью которых мы следим, — обобщая, их можно назвать представителями высокооплачиваемых профессий“, — говорит жительница Таллинна Трийн*.

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