Кокаиновый трип перед собранием на работе и пара „дорожек“ на выпускном — это новая норма в Эстонии?(31)
Почему яппи — приверженцы здорового образа жизни, которые покупают в магазинах правильного питания лосося без антибиотиков, соблюдают принципы интервального голодания и вообще ведут себя очень осознанно, — нюхают порошок, узнать истинный состав которого не представляется возможным, не говоря уже о том, что производят его в крайне отвратительных условиях? Разбирался Eesti Ekspress.
Типичное ночное времяпрепровождение — в трех случаях из пяти, когда идешь в гости, на столе подготовлены дорожки — кто хочет, тот нюхает: никто ни о чем не спрашивает, никто ничего не говорит, предлагают один раз, не настаивают. Кто-то нюхает, кто-то нет, никто не поднимает эту тему напрямую. Для большинства гостей — это обычное дело. Лишь краем глаза следят, кто это делает. На такой вечеринке стол словно покрыт скатертью-самобранкой, никто не говорит о деньгах.
Перед внутренним взором тут же встают неадекватные обдолбанные парни в толстовках с огромным логотипом Armani из Раквере — нашей кокаиновой столицы. Наркоманы — они такие?