МНЕНИЕ | Если Кремль добьется тактического успеха, то французские части войдут в Западную Украину

Очевидно, что всем башням Кремля необходим тактический успех на поле боя: и самому Путину, и силовикам Патрушева, Министерство обороны - особенно сейчас, чтобы микшировать скандал с Тимуром Ивановым, и гражданским мародерам Сергея Кириенко и Андрея Турчака, которые осваивают оккупированные территории, и zet-патриотам, которые сильно ноют после провала пригожинского мятежа. Короче, всем нужно это летнее наступление. Это - большие жертвы, колоссальные разрушения. Это не закончит войну, а будет только одним из ее кровавых этапов. Если Кремль добьется тактического успеха, то надо ожидать, что французские части войдут в Западную Украину. Этот шаг откроет дверь и решениям других стран. Немецкие и польские части не войдут на территорию Украины, но шведские, чешские, итальянские через шаг вполне могут присоединиться.