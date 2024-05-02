МНЕНИЕ | Если Кремль добьется тактического успеха, то французские части войдут в Западную Украину
Все приготовились к тому, что в мае или июне Кремль предпримет большое наступление с попыткой прорвать украинскую оборону, пишет политолог Александр Морозов.
Столтенберг прилетал с экстренным визитом в Киев. Макрон сегодня еще раз публично сообщил Путину, что если наступление начнется и Киев попросит у Франции ввести контингент в Украину, Париж согласится.
Очевидно, что всем башням Кремля необходим тактический успех на поле боя: и самому Путину, и силовикам Патрушева, Министерство обороны - особенно сейчас, чтобы микшировать скандал с Тимуром Ивановым, и гражданским мародерам Сергея Кириенко и Андрея Турчака, которые осваивают оккупированные территории, и zet-патриотам, которые сильно ноют после провала пригожинского мятежа. Короче, всем нужно это летнее наступление. Это - большие жертвы, колоссальные разрушения. Это не закончит войну, а будет только одним из ее кровавых этапов. Если Кремль добьется тактического успеха, то надо ожидать, что французские части войдут в Западную Украину. Этот шаг откроет дверь и решениям других стран. Немецкие и польские части не войдут на территорию Украины, но шведские, чешские, итальянские через шаг вполне могут присоединиться.
США в случае победы Трампа будут придерживаться линии паритетного (США и Евросоюз) финансирования обороны Украины. Летнее наступление переведет войну в новый регистр.
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