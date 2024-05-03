03.05.2024, 16:10
МНЕНИЕ | Рейн Руутсоо - епископу Даниилу: оправдание экспансии уже запрограммировано в генетическом коде московской государственной церкви
ФОТО: | Delfi Meedia
Москва не откажется ни от одной арены гибридной войны, которая могла бы дестабилизировать Эстонию. Центристская партия, чьи возможности публично защищать сегрегированную школьную систему, символы советской эпохи и т. д. значительно сузились, находит эффективное оправдание для защиты „религиозной свободы“, считает профессор Рейн Руутсоо.
„Чудовищная“ - это наиболее подходящее слово для описания той роли, которую взяла на себя Православная церковь Московского патриархата не только в Украине, но и в мировой политике. Фактически оправдание захватнической политики уже запрограммировано в генетическом коде русской „национальной церкви“.