Мнение
03.05.2024, 16:10

МНЕНИЕ | Рейн Руутсоо - епископу Даниилу: оправдание экспансии уже запрограммировано в генетическом коде московской государственной церкви

 
Рейн Руутсоо
почетный профессор
Викарный епископ Даниил (слева) и профессор Рейн Руутсоо (справа)
Викарный епископ Даниил (слева) и профессор Рейн Руутсоо (справа)
ФОТО: Olga Minnik | Delfi Meedia

Москва не откажется ни от одной арены гибридной войны, которая могла бы дестабилизировать Эстонию. Центристская партия, чьи возможности публично защищать сегрегированную школьную систему, символы советской эпохи и т. д. значительно сузились, находит эффективное оправдание для защиты „религиозной свободы“, считает профессор Рейн Руутсоо.

„Чудовищная“ - это наиболее подходящее слово для описания той роли, которую взяла на себя Православная церковь Московского патриархата не только в Украине, но и в мировой политике. Фактически оправдание захватнической политики уже запрограммировано в генетическом коде русской „национальной церкви“.

ЭПЦ МП действует в интересах Москвы

RusDelfi
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