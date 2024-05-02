Эстонская пара керленгистов Калдвеэ и Лилль, завоевавшая серебро на ЧМ, получит от ЭОК по 10 000 евро
Эстонский олимпийский комитет премирует Мари Калдвеэ и Харри Лилля, завоевавших серебряные медали на чемпионате мира по керлингу среди смешанных пар в шведском Эстерсунде на прошлой неделе, призовыми в размере 10 000 евро каждому.
Их вспомогательный персонал - тренер Томи Рантамяки, физиотерапевт Сирли Хинн, спортивный психолог Снежана Столярова и тренер по физподготовке Генес-Дейвид Пикани - каждый получит по 2500 евро.
Калдвеэ и Лилль вошли в историю эстонского спорта, ведь никогда прежде эстонские спортсмены не выигрывали медали в титульных соревнованиях по керлингу. Кроме того, они заработали много олимпийских очков, которые помогут им пробираться на зимние Олимпийские игры.
Каждый из спортсменов получит по 10 000 евро, сообщил в четверг ЭОК.
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