Бесплатно навсегда: в Эстонии предлагают идеальное карточное решение для реселлеров и не только!

Много карт. Очень много карт! Первые 300 платежных карт клиент получает абсолютно бесплатно, а каждая дополнительная обходится всего лишь в 0.10 евро в месяц.

Платформа Wallester Business предлагает инновационные финансовые инструменты, которые способны существенно упростить и оптимизировать деятельность, позволяя зарабатывать больше и с меньшими усилиями.

Отсутствие выгоды: Большинство платежных систем взимают с пользователей средства за проведение транзакций и другие услуги. Чем больше платежей совершает реселлер, тем меньше его чистая прибыль. Поэтому реселлеры всегда в поиске лучшего карточного решения.

Риск: Во время „дропов“ (релизов новых лимитированных моделей) требуется проводить множество мгновенных платежей, что сопряжено с серьезными рисками мошенничества и фрода. Обеспечение должного уровня безопасности транзакций критически важно, но не всегда легко достижимо.

Скорость: Реселлеры нуждаются в максимально возможной скорости авторизации и проведения транзакций. Традиционные финансовые инструменты часто оказываются в этом плане излишне медлительными.

Рынок перепродажи эксклюзивной одежды и кроссовок высоколиквидный, но при этом крайне конкурентный и динамичный. Необходимо оперативно реагировать на выпуск новых лимитированных моделей, участвовать в аукционах, быстро совершать покупки и перепродавать с максимальной прибылью. Одновременно приходится решать несколько проблем:

Платформа Wallester Business от эстонской финтех-компании Wallester предлагает по-настоящему эффективное решение для реселлеров, помогая им преодолеть актуальные сложности и оптимизировать все аспекты их специфического бизнеса.

… активная деятельность в этой конкурентной сфере сопряжена с серьезными вызовами, включая управление ограниченными бюджетами, обеспечение безопасности платежей и быстрое реагирование на динамично меняющиеся условия рынка.

Добавьте сюда простую интеграцию на выбранных площадках через REST API, а также возможность приобретения эксклюзивных BIN – и перед вами идеальный партнер для ведения бизнеса!

А теперь подробнее…

Гибкое управление финансами

Ключевым преимуществом Wallester Business является возможность мгновенного выпуска виртуальных карт через мобильное приложение. Это позволяет совершать многократные транзакции с разных аккаунтов, в разы повышая шансы на успех, и быстро перераспределять бюджеты в соответствии с меняющейся рыночной ситуацией. Эта опция чрезвычайно полезна для покупки лимитированных кроссовок и предметов одежды на аукционах и во время „дропов“.

Оперативность и безопасность

Платформа Wallester Business обеспечивает высокий уровень безопасности платежных операций, соответствуя строгому стандарту PCI DSS 1 уровня. Это крайне важно при проведении множества моментальных транзакций.

Кроме того, Wallester Business предоставляет уникальные возможности, такие как вайтлистинг – для комфортной работы на отобранных площадках и автоматическая аутентификация 3DS – для предельно быстрой авторизации и одобрения транзакций. Эти инструменты значительно упрощают и ускоряют рабочий процесс, минимизируя риски и позволяя находиться на шаг впереди конкурентов.

Приведем успешный кейс: клиент Wallester и активный пользователь платформы StockX

Используя возможность мгновенного выпуска неограниченного количества виртуальных карт Wallester Business , пользователь платформы StockX смог значительно увеличить свои шансы на успех во время ограниченного релиза эксклюзивных кроссовок Yeezy. Установив для каждой виртуальной карты необходимые лимиты, он разделил средства между большим количеством ставок и купил несколько пар до того, как релиз был полностью распродан. После этого он успешно перепродал эксклюзивные кроссовки на вторичном рынке с наценкой 50 %.

Идеальное бизнес-партнерство

Платформа Wallester Business отличается высокой степенью гибкости и масштабируемости, что позволяет быстро адаптироваться к меняющимся рыночным условиям. Процесс регистрации аккаунта и начало работы с платформой занимает минимум времени, а интуитивно понятный интерфейс обеспечивает простоту использования всех функций.

Если вы еще не стали успешным реселлером, самое время заручиться поддержкой Wallester Business !

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Внимание! Это финансовая услуга. Перед заключением договора рекомендуем ознакомиться с условиями финансовой услуги или проконсультироваться со специалистом.