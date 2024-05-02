Дмитрий Кулеба — о политике „умиротворения агрессора“, успехе российской пропаганды и о том, когда станут возможны переговоры с РФ

Глава МИД напомнил, что в период с 2014 по 2022 годы Украина провела почти 200 раундов переговоров с Россией в разных форматах, но „ничего не помогло“. „Я думаю, один из самых больших успехов российской пропаганды заключается в том, что она заставила людей сосредоточить дискуссию на том, на какие компромиссы должна пойти Украина“, — сказал Кулеба. По его словам, при этом на переговорах никогда не обсуждалось, на какие уступки должна пойти Россия, чтобы положить конец войне.

„После этого может состояться общение с Россией, и Россия сможет принять участие в переговорах. Потому что вы правы: в конечном итоге невозможно положить конец войне без участия обеих сторон“, — добавил Кулеба.

Однако в случае с Россией, по его словам, необходимы гарантии того, что она будет действовать „добросовестно“. К этому, отмечает Кулеба, могут привести только два пути: успех Украины на поле боя или создание коалиции стран, разделяющих принципы, на которых будет строиться дальнейшая стратегия.

„Ваша точка зрения справедлива, если вы подходите к войне, которую Россия развязала против Украины, с помощью дипломатии из учебника. Потому что все учебники, по которым мы учились, говорят нам, что для того, чтобы сесть и вести переговоры , нужны две стороны“, — сказал Кулеба, отвечая на вопрос ведущего о возможном участии России в переговорах.

Россия не приглашена на мирный саммит в Швейцарии, потому что предыдущие попытки переговоров показали, что она не соблюдает договоренности, но ее участие станет возможным после того, как будет сформирована коалиция стран, разделяющих одинаковые принципы и подходы к процессу урегулирования, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В интервью глава украинского МИД также сказал, что Россия превосходит весь западный альянс в военном производстве, и предостерег союзников от проведения политики „умиротворения агрессора“, поскольку она, по его мнению, приведет к еще большей войне.

Для окончания войны необходимы обе стороны конфликта, однако, как отметил министр, предыдущие попытки переговоров предпринимались исходя из того, что на уступки должна пойти Украина , а не Россия. Кулеба назвал такой подход одним из главных успехов российской пропаганды и заявил, что Украина „заслуживает большего уважения“.

„Мы можем заняться этим разговором об уступках, можем перейти к истории, которую любит всем рассказывать [глава МИД РФ Сергей] Лавров — о так называемых соглашениях в Стамбуле, которых никогда не было. Вопрос, который мы должны себе задать, — почему мы всегда начинаем разговор с того, что должна уступить Украина? Мы категорически отвергаем такой ход мыслей. Мы достаточно пожертвовали, мы достаточно воевали и заслуживаем гораздо большего уважения, чем разговор о том, чем еще мы можем пожертвовать“, — сказал Кулеба.

Вопрос, который мы должны себе задать, — почему мы всегда начинаем разговор с того, что должна уступить Украина? Мы категорически отвергаем такой ход мыслей.

По словам Кулебы, люди «придумывают самые невероятные аргументы, чтобы объяснить, почему Украина не заслуживает поддержки». Но поражение Украины в войне, по его мнению, «сработает по принципу домино» и станет угрозой для западных стран — особенно с учетом того, что Россия в производстве оружия показала себя гораздо более эффективной. «За два года войны Россия стала более эффективно производить оружие, чем весь западный альянс. Это плохой знак. Ситуация должна измениться, если мы серьезно относимся к защите мира, каким мы его знаем», — сказал Кулеба.

По его словам, наибольшую угрозу для Украины представляют российские баллистические ракеты, которые разрушают энергетическую систему страны. По оценке Кулебы, российскими ударами причинен ущерб половине энергосистемы Украины. Он заявил, что европейские страны могли бы потребовать у США поставок систем противовоздушной обороны. «ПВО — это то, от чего зависит наша экономика, равно как и наши города и жизни наших мирных жителей», — говорит Кулеба. Еще одним вопросом, над которым Брюссель и Вашингтон могли бы работать совместно, чтобы помочь Украине, он называет использование замороженных российских активов.

В целом же, отмечает Кулеба, союзники не должны проводить политику «умиротворения» в отношении России только потому, что ее невозможно призвать к ответственности. «Когда мы подходим к стране с точки зрения „невозможно заставить их взять на себя ответственность за свои преступления, и невозможно их изменить, давайте вместо этого попробуем изменить жертву их преступлений“, — это называется умиротворением агрессора. Если это та политика, которую кто-то хочет проводить под торжественным прикрытием разных внешнеполитических концепций и мирных усилий, то эта война приведет к еще большей войне, как мы знаем из истории», — заявил глава МИД Украины.

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