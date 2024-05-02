02.05.2024, 19:45
МНЕНИЕ | Яанус Рийбе: новая коалиция в Таллинне сразу же нарушила свои обещания
ФОТО: | Delfi Meedia
Показательно, что вотум недоверия новоиспеченному мэру Таллинна Евгению Осиновскому был инициирован уже на первом заседании горсобрания – этим мэр, безусловно, войдет в историю.
Новая коалиция обещала сделать управление городом честным и прозрачным, однако уже буквально в первые минуты это обещание было нарушено. Коалиция, куда входят четыре партии, за столь короткое время уже несколько раз потерпела неудачу. Выборы мэра, которые удались только с третьей попытки, были похожи на балаган, все это оставило весьма удручающее впечатление.