МНЕНИЕ | Яанус Рийбе: новая коалиция в Таллинне сразу же нарушила свои обещания

Новая коалиция обещала сделать управление городом честным и прозрачным, однако уже буквально в первые минуты это обещание было нарушено. Коалиция, куда входят четыре партии, за столь короткое время уже несколько раз потерпела неудачу. Выборы мэра, которые удались только с третьей попытки, были похожи на балаган, все это оставило весьма удручающее впечатление.

Вместо того, чтобы предложить сильную политическую программу и приступить к управлению Таллинном, привнося новые идеи, городские власти решили пойти иным путем. На выборах мэра 14 апреля был нарушен один из главных принципов проведения выборов – принцип тайного голосования. Голосование во втором туре выборов не было тайным, так как члены четырех фракций делали пометки на бюллетенях, чтобы потом можно было определить, голосовали ли депутаты в соответствии с предварительными договоренностями. Если бы понадобилось провести четвертый тур выборов, то можно было бы выяснить, кто из членов горсобрания не поддержал кандидатуру Осиновского.