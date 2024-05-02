Россияне, которые вернулись из эмиграции, внесли в 2023 году значимый вклад в экономику

Bloomberg отмечает, что возвращающиеся в Россию работники составляют лишь 0,3% от общего числа занятых. В то же время, они смогли обеспечить от одной пятой до трети экономического роста России, который составил 3,6% за 2023 год.

„Это мало способствует снижению острого дефицита на рынке труда, но подчеркивает чрезмерный вклад репатриантов в экономическую активность“, - пишет Bloomberg.

Среди основных причин, по которым россияне решают вернуться домой, издание называет проблемы с миграционной политикой в других странах и более высокие зарплаты в РФ в отраслях с „высокой добавленной стоимостью“.

При этом, пишет Bloomberg, процесс возвращения на родину, скорее всего, будет продолжаться. В тексте приводятся данные социологического исследования, согласно которым всего 41% российских мигрантов считают свой статус стабильным в новой стране. 25%, в свою очередь, сообщают о дискриминации со стороны местных жителей или учреждений.

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