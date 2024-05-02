Правда ли, что женщины не болеют гемофилией?

Представление о гемофилии как о болезни, проявляющейся исключительно у мужчин, вероятно, возникло именно из-за её распространённости среди членов правящих домов Европы рубежа XIX–XX веков. Проявления недуга были заметны у сына Николая II цесаревича Алексея, немецких, испанских и других принцев, но не у их сестёр или матерей. Общим предком наследников была британская королева Виктория.

Гемофилия — это наследственное нарушение свёртываемости крови. В зависимости от того, каких групп веществ (факторов свёртываемости) не хватает организму, выделяют гемофилию А (вызвана недостатком фактора VIII) и гемофилию B (вызвана недостатком фактора IX). Также гемофилией иногда называют дефицит фактора свёртываемости крови XI, чаще всего встречающийся у евреев-ашкеназов, однако её тип наследования и клинические проявления значительно отличаются от более распространённых типов А и В, поэтому в современной научной литературе её к гемофилии не относят. Гемофилия характеризуется повышенной кровоточивостью с первых дней жизни — подкожными, межмышечными, субфасциальными, забрюшинными гематомами, кровотечениями из дёсен и носа, кровоизлияниями во внутренние органы, глаза, суставы. Воз никать они могут как из-за травм или операций, так и без них — из-за уязвимости стенок сосудов. Выделяют три степени гемофилии: лёгкую (уровень фактора свёртываемости VIII или IX от 5% до 40% от нормы), среднюю (от 1% до 5% от нормы) и тяжёлую (менее 1% от нормы).

О том, что гемофилия — болезнь исключительно мужская, пишут в некоторых медицинских справочниках и на сайтах учреждений здравоохранения. В памятке к официальному протоколу лечения этого заболевания, подготовленной Минздравом РФ, также не говорится о распространении гемофилии среди женщин. Во многих русскоязычных публикациях об этой болезни в СМИ и блогах упоминают страдавшего от неё цесаревича Алексея, который, как считается, унаследовал гемофилию от матери, а та — от своей бабушки, британской королевы Виктории. Впрочем, о проявлениях гемофилии у женщин в таких текстах зачастую ничего не сказано. О редких случаях гемофилии у женщин вскользь рассказывают авторы научно-популярных статей .

Этот феномен позднее изучили генетики. Выяснилось, что производство фактора свёртываемости VIII и IX закодировано на Х-хромосоме. Так как у мужчин Х-хромосома всего одна (хромосомный набор XY), им достаточно унаследовать одну повреждённую Х-хромосому от матери, чтобы фактор свёртываемости не производился в нормальном количестве, то есть проявилась гемофилия. Хромосомный набор женщины — ХХ, одна хромосома наследуется от матери, вторая — от отца, то есть, чтобы женщина заболела гемофилией, она должна получить по одной повреждённой хромосоме от обоих родителей. Однако до середины прошлого века продолжительность жизни мужчин, страдающих этим недугом, была очень невысокой — юноши с гемофилией в среднем доживали лишь до 20 лет и в подавляющем большинстве не успевали оставить потомство.

Ситуация изменилась благодаря разработке методов заместительной терапии. Сейчас продолжительность жизни мужчин с гемофилией лишь на десять лет ниже средней, поэтому и вероятность рождения у них дочерей, унаследовавших заболевание, выросла. В 2023 году в мире гемофилией болели примерно 400 000 мужчин, женщин-носительниц же было в 1,6 раза больше, то есть примерно 640 000. Если один из этих 400 000 мужчин встретит одну из этих 640 000 женщин, их дочь точно получит повреждённую Х-хромосому отца и с вероятностью 50% такую же от матери. Вероятность этого события представляется невысокой, однако в сообществах, практикующих родственные браки, она выше.