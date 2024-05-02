МНЕНИЕ | Веб-полицейский: российские пропагандистские каналы закрыты, любители Кремля перебрались в Telegram
Раньше Telegram в основном использовали русскоязычные жители Эстонии, но за последние два года приложение открыли для себя и эстонцы, поэтому количество пользователей в нашей стране значительно выросло. В связи с заметным ростом популярности приложения, растет как криптический инфотрафик, так и другие возможные правонарушения, ведь где есть люди, есть и преступники, желающие получить долю своих криминальных доходов на новом рынке.
Telegram начал набирать обороты в мире — за несколько лет приложение достигло довольно внушительных чисел, а именно, им уже пользуются более 900 миллионов человек. Однако история использования Telegram в Эстонии была довольно однобокой — на протяжении многих лет им пользовалось в основном более молодое русскоязычное население просто из-за его технического удобства. Однако неудивительно, что за последние два года число пользователей Telegram в Эстонии увеличилось более чем вдвое, а четкая картина того, кто использует приложение, стала весьма размытой. Telegram также открыло для себя эстоноязычное население, и мне стало привычно еженедельно получать в Telegram уведомление о том, что один из моих эстоноязычных контактов только что присоединился к приложению.
Но почему все-таки находящаяся в Telegram бомба значительно опаснее тиктоковских псевдоинфлюенсеров? Что это приложение значит для нас в сфере внутренней безопасности и какие опасности уже таятся в этом приложении для жителей?
Множество запрещенного контента, который не прошел бы фильтры Meta
Самая поверхностная опасность, с которой обязательно столкнется пользователь Telegram — это контент, который невозможно увидеть к примеру в Tiktok, Instagram, Facebook или коротких видео на Youtube. Хотя логика работы современного интернета устроена таким образом, что, например, для просмотра контента интимного или насильственного характера нужно сознательно искать этот контент, использовать соответствующие тэги в поисковых системах и нажимать на множество кнопок, то просто подписавшись на некоторые группы Telegram, вы можете быстро получить доступ к огромным виртуальным складам, где ежедневно сохранют десятки или сотни шокирующих кадров, призывов и прочего. Что еще хуже – эти группы также занимаются маркетингом друг друга, и создается эффект снежного шара с бесконечным потоком жестокого контента, создатели которого стараются день ото дня делиться с подписчиками все более и более шокирующим контентом. Со временем человек привыкает к такому контенту, а нецензурная лексика и оскорбления становятся социальной нормой.
Российские пропагандистские каналы закрыли, но прокремлевских блогеров в Telegram во много раз больше
Несмотря на то, что эстонские телеоператоры в основном закрыли пропагандистские каналы (в пакетах телеканалов до сих пор есть каналы, на которых время от времени можно увидеть лица Путина и Лукашенко в хорошем свете, см. телеканал „Мир“), пророссийски настроенные жители нашли возможность получать пропагандистские материалы в Telegram. В приложении пасутся десятки, если не сотни, российских военных блогеров и других каналов типа ZVО, которые, помимо прочего, также влияют и на население Эстонии. Поскольку эстонское законодательство больше не позволяет путинистам публично проявлять поддержку агрессора (публичная демонстрация военной символики агрессора строго запрещена), пророссийские люди находят в таких группах своих единомышленников.
В этих сообществах у членов групп часто развивается обманчивое чувство безнаказанности и анонимности. Однако в какой-то мере я должен согласиться, что Telegram обеспечивает определенный уровень приватности и анонимности, что позволяет пользователям переписываться без вмешательства третьих лиц. Здесь мы потихоньку подходим к следующей проблеме, которая может немного усложнить выявление нарушителей спокойствия: в отличие от Meta и Tiktok, которые, как правило, сотрудничают с правоохранительными органами, Telegram зачастую не реагирует на требования по вычислению людей или раскрытию необходимой информации. Однако недавно принятая директива Евросоюза — директива дигитальных услуг — в будущем возложит на платформы большую ответственность за выявление нарушений, что неизбежно затронет и Telegram. Надеемся, что в этом случае сотрудничество с этой социальной сетью станет более гладким. Даже недавний теракт в „Крокус Сити Холле“ показывает, что преступники часто ведут свои беседы в Telegram, и для предотвращения каких-либо злодеяний нужно платформам сотрудничать с полицией.
Где люди - там свой нелегальный рынок
Мы знаем, что несовершеннолетним и молодым людям предлагают нелегальные вейпы через Snapchat. К сожалению, рынок вейпинга распространился и на Telegram. Старомодные звонки или текстовые сообщения наркодилерам тоже себя исчерпали. К счастью, благодаря добросовестным жителям и текущим расследованиям, мы выявили эти группы, но тот факт, что приложение позволяет дилерам полуоткрыто продавать наркотики, вызывает беспокойство. Мы следим за тем, что происходит в приложении, поскольку почти ежедневно получаем всевозможные обращения о таящихся в этом приложении угрозах. Без надлежащего контроля продажа запрещенных веществ в Telegram может стать риском для здоровья всего нашего населения.
Получив предложения о работе или инвестициях в Telegram, отнеситесь к информации критично
Тот, кто успел пообщаться с телефонными мошенниками, должен знать, что дальнейшее общение они пытаются перевести на Whatsapp или Viber. Та же система появилась и в Telegram. Кроме того, Telegram также используется для рассылки фишинговых писем, содержание которых в целом схоже — человеку отправляется невероятно хорошее предложение о работе или инвестициях, или же подозревается в противоправном действии от имени какого-то госучреждения. Цель одна – либо сразу выманить у жертвы деньги, либо собрать как можно больше личных данных о человеке, чтобы затем, например, взять кредит на его имя.
Будьте внимательны, инвестируйте на надежных платформах – Эстония активная страна стартапов и инвесторов, на нашей территории предлагается ряд достоверных платформ, через которые можно инвестировать безопасно и прозрачно. Помимо прочего, банки предлагают клиентам финансовые консультации и различные инвестиционные решения, поэтому не должно быть причин доверять неизвестным людям, которые предлагают фантастические схемы криптовалюты или ценных бумаг через Telegram.
Кибертравля есть везде, анонимность придает хулиганам больше смелости
Около десяти лет назад в социальной сети „ВКонтакте“ набирала популярность так называемая игра „Синий кит“, которая доводила детей до попыток суицида. К сожалению, было несколько попыток возродить подобные игры и в Telegram, но, к счастью, эти попытки в основном были безрезультатными. Свобода действий и анонимность, предлагаемая Telegram, может вывести кибертравлю в целом на новый уровень, потому что, хотя травлю можно встретить где угодно, полупубличный характер побуждает злоумышленников говорить или делать еще более жестокие и беспощадные вещи.
В большинстве случаев именно русскоязычная целевая группа более уязвима для угроз Telegram, однако переход определенных рынков в Telegram и описанные выше опасности, усугубляет тот факт, что все больше и больше эстонцев используют это приложение. Конечно, каждая соцсеть имеет свои преимущества и недостатки, но именно аспект анонимности и культивируемая „партизанская“ политика, когда приложение вроде как за всех, но в то же время и против всех, ставит под угрозу внутреннюю безопасность многих стран. К счастью, правоохранительные органы Эстонии не дремлют и внимательно следят за возможными угрозами, чтобы обезопасить свое население от потенциальных катастроф.
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