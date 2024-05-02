МНЕНИЕ | Веб-полицейский: российские пропагандистские каналы закрыты, любители Кремля перебрались в Telegram

Самая поверхностная опасность , с которой обязательно столкнется пользователь Telegram — это контент, который невозможно увидеть к примеру в Tiktok , Instagram, Facebook или коротких видео на Youtube. Хотя логика работы современного интернет а устроена таким образом, что, например, для просмотра контента интимного или насильственного характера нужно сознательно искать этот контент, использовать соответствующие тэги в поисковых системах и нажимать на множество кнопок, то просто подписавшись на некоторые группы Telegram, вы можете быстро получить доступ к огромным виртуальным складам, где ежедневно сохранют десятки или сотни шокирующих кадров, призывов и прочего. Что еще хуже – эти группы также занимаются маркетингом друг друга, и создается эффект снежного шара с бесконечным потоком жестокого контента, создатели которого стараются день ото дня делиться с подписчиками все более и более шокирующим контентом. Со временем человек привыкает к такому контенту, а нецензурная лексика и оскорбления становятся социальной нормой.

Но почему все-таки находящаяся в Telegram бомба значительно опаснее тиктоковских псевдоинфлюенсеров? Что это приложение значит для нас в сфере внутренней безопасности и какие опасности уже таятся в этом приложении для жителей?

Telegram начал набирать обороты в мире — за несколько лет приложение достигло довольно внушительных чисел, а именно, им уже пользуются более 900 миллионов человек. Однако история использования Telegram в Эстонии была довольно однобокой — на протяжении многих лет им пользовалось в основном более молодое русскоязычное население просто из-за его технического удобства. Однако неудивительно, что за последние два года число пользователей Telegram в Эстонии увеличилось более чем вдвое, а четкая картина того, кто использует приложение, стала весьма размытой. Telegram также открыло для себя эстоноязычное население, и мне стало привычно еженедельно получать в Telegram уведомление о том, что один из моих эстоноязычных контактов только что присоединился к приложению.

Российские пропагандистские каналы закрыли, но прокремлевских блогеров в Telegram во много раз больше

Несмотря на то, что эстонские телеоператоры в основном закрыли пропагандистские каналы (в пакетах телеканалов до сих пор есть каналы, на которых время от времени можно увидеть лица Путина и Лукашенко в хорошем свете, см. телеканал „Мир“), пророссийски настроенные жители нашли возможность получать пропагандистские материалы в Telegram. В приложении пасутся десятки, если не сотни, российских военных блогеров и других каналов типа ZVО, которые, помимо прочего, также влияют и на население Эстонии. Поскольку эстонское законодательство больше не позволяет путинистам публично проявлять поддержку агрессора (публичная демонстрация военной символики агрессора строго запрещена), пророссийские люди находят в таких группах своих единомышленников.

В этих сообществах у членов групп часто развивается обманчивое чувство безнаказанности и анонимности. Однако в какой-то мере я должен согласиться, что Telegram обеспечивает определенный уровень приватности и анонимности, что позволяет пользователям переписываться без вмешательства третьих лиц. Здесь мы потихоньку подходим к следующей проблеме, которая может немного усложнить выявление нарушителей спокойствия: в отличие от Meta и Tiktok, которые, как правило, сотрудничают с правоохранительными органами, Telegram зачастую не реагирует на требования по вычислению людей или раскрытию необходимой информации. Однако недавно принятая директива Евросоюза — директива дигитальных услуг — в будущем возложит на платформы большую ответственность за выявление нарушений, что неизбежно затронет и Telegram. Надеемся, что в этом случае сотрудничество с этой социальной сетью станет более гладким. Даже недавний теракт в „Крокус Сити Холле“ показывает, что преступники часто ведут свои беседы в Telegram, и для предотвращения каких-либо злодеяний нужно платформам сотрудничать с полицией.

Где люди - там свой нелегальный рынок