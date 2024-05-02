Новости Ида-Вирумаа
02.05.2024, 11:30

ВИДЕО | К открытию нарвского погранпункта 2 мая перед ним собралось около 150 человек

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Роман Викулов

1 мая в 23:00 движение на нарвском участке границы впервые остановилось на 8 часов, до 7:00, пишет Gazeta.ee.

Первые люди пришли занимать очередь к четырем утра. Как долго теперь нарвский и ивангородский погранпункты будут работать по новому графику, в дневном режиме, неизвестно, но, возможно, до момента восстановления движения автомобильного транспорта через границу, года два.

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