HRW сообщает о внесудебных казнях украинцев военными РФ

"С начала полномасштабного российского вторжения в Украину ВС РФ совершили множество отвратительных военных преступлений, - заявила Белкис Вилле - замдиректора HRW по вопросам кризисов и конфликтов. - Внесудебные казни - или убийства - сдавшихся в плен и раненных украинских солдат, хладнокровно застреленных, что категорически запрещено международным правом, - тоже относятся к этому позорному наследию".

Ролики с записями убийств военнопленных

HRW расследовала три случая очевидной внесудебной казни по меньшей мере 12 военнослужащих ВСУ, проверив и проанализировав записи с дронов, опубликованные в социальных сетях 2 и 27 декабря 2023 года, а также 25 февраля 2024-го. "В этих случаях солдаты явно демонстрировали намерение сдаться в плен и, поскольку они больше не принимали участие в боевых действиях, считались "вышедшими из строя" (hors de combat), они не могли быть целями (для применения военной силы. - Ред.) в соответствии с международным гуманитарным правом или законами войн", - констатируют правозащитники.

На основе имеющегося видеоматериала HRW удалось определить места, где произошли два из трех упомянутых инцидентов. Установить место третьего случая вероятной казни сдающихся в плен украинских военных правозащитники не смогли из-за отсутствия в ролике каких-либо географических деталей, следует из пресс-релиза. При этом HRW не смогла выявить, какая именно сторона управляла беспилотником, с которого велась запись.

Четвертый случай, который расследовала организация, касается видеозаписи, появившейся в соцсетях 19 февраля и изображающей, как двое российских солдат казнят троих безоружных украинских военных, сдающихся в плен. Пользователь, опубликовавший эту запись, указал место, где, по его сведениям, произошло это преступление. Однако HRW не удалось проверить данные по независимым источникам.