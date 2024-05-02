Беспилотники атаковали восемь регионов России. Под удар попали объекты энергетики и НПЗ

Согласно заявлению российских военных, пять дронов уничтожили над территорией Брянской области, три — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью, по одному — над Курской и Белгородской областями.

Под удар беспилотников, по сообщениям региональных властей, попали как минимум три региона, о которых Минобороны РФ не упоминает. Так, в Смоленской области, как заявил губернатор Василий Анохин, беспилотники пытались атаковать объект гражданской энергетической инфраструктуры в Рославльском районе, никто не пострадал.

В Орловской области при попытке обезвредить беспилотники в Глазуновском и Свердловском районах повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, сообщил губернатор Андрей Клычков. По его словам, в результате случившегося частично нарушено электроснабжение. Есть ли пострадавшие, глава региона не уточнил.

В Воронежской области, как рассказал губернатор Александр Гусев, в течение семи с половиной часов действовала опасность атаки БПЛА. Последствия обстрела местные власти не комментировали.

В Краснодарском крае беспилотники сбили в районе поселка Афипский, сообщили телеграм-каналы Shot и Astra. Местные жители рассказали, что слышали три взрыва. Предполагается, что дроны сбили на подлете к Афипскому НПЗ, который расположен в трех километрах от поселка. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на момент у это не комментировал.

В Курской области в результате атаки украинского БПЛА в поселке Поныри повреждения получили линии электропередачи, из-за чего в населенном пункте нет света, заявил губернатор Роман Старовойт.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что один БПЛА уничтожили над Стародубским муниципальным округом, два — над Погарским районом. Где сбили еще два беспилотника, он не уточнил. Губернатор добавил, что пострадавших и разрушений нет.