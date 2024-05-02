МНЕНИЕ | Заговорят ли наши дети по-эстонски? Государство вынуждает родителей работать сверхурочно, а школа не всесильна

Важно: я не обвиняю никого, кроме самой системы нашего образования в целом. У нас чудесные учителя. Замечательные. Но в Датском королевстве образование когда-то дало большую брешь. И, знаете, оно даст еще большую брешь теперь, когда нам приказано перейти на эстонский язык.

Потому что надо было переходить на него сразу, как только мы обрели независимость. В 1991 году. И сейчас бы мои дети и многие другие русскоязычные дети не страдали.

Если бы государство начало переход тридцать лет назад, то мы бы двигались к нему логично, методично, разрабатывая методику обучения на неродном языке, корректируя ее в процессе, т.к. у нас было бы время ее протестировать. И к 20-м годам нового тысячелетия вопрос, почему у нас добрая половина молодежи северо-востока не говорит по-эстонски, перестал быть актуальным.

Но вернемся к Pokuraamat.

Мы читали ее с ребенком вместе. Я удивлялась как из-за самого языка, того, насколько он сложный, местами староэстонский, так и от манеры повествования Эдгара Вальтера, который, по моему мнению, художник больше, чем детский писатель.

Pokuraamat - вообще не детская книжка. Даже для десятилеток с родным эстонским.

Сложные многоплановые описания и минимум действия и сюжета - это... утомительно.

Теперь в школьной электронной среде написано, что учитель будет проверять „прочитанность“ книжки.

Ну что ж. Переходим к главному.

Мой ребенок заканчивает третий класс, но не может сказать по-эстонски „Я пойду к дедушке“. Он вообще не в курсе ни падежей, ни склонений. По-эстонски он понимает стандартный набор школьных фраз типа „сегодня хорошая погода“ или „откройте тетрадь“. При этом, у меня вполне себе способный ребенок.

А еще у него в тетради двойка за диктант. И он говорит, что у всех двойки. Иногда тройки. И это, мол, нормально. Потому что на эстонском. Потому что они не справляются. Мол, ну и что, что двойка. Потом исправления сделают, и сойдет.

В общем, Pokuraamat мы не дочитали.

Какой, к лешему, им Pokuraamat, если они не могут сказать „Я ходил в гости к дедушке“.