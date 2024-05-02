МНЕНИЕ | Заговорят ли наши дети по-эстонски? Государство вынуждает родителей работать сверхурочно, а школа не всесильна(1)
Ребенку, который учится в третьем классе погружения одной из школ Ида-Вирумаа, некоторое время назад задали прочесть Pokuraamat Эдгара Вальтера. Справедливости ради - дали много времени. Но это нас не спасло.
Важно: я не обвиняю никого, кроме самой системы нашего образования в целом. У нас чудесные учителя. Замечательные. Но в Датском королевстве образование когда-то дало большую брешь. И, знаете, оно даст еще большую брешь теперь, когда нам приказано перейти на эстонский язык.
Потому что надо было переходить на него сразу, как только мы обрели независимость. В 1991 году. И сейчас бы мои дети и многие другие русскоязычные дети не страдали.
Если бы государство начало переход тридцать лет назад, то мы бы двигались к нему логично, методично, разрабатывая методику обучения на неродном языке, корректируя ее в процессе, т.к. у нас было бы время ее протестировать. И к 20-м годам нового тысячелетия вопрос, почему у нас добрая половина молодежи северо-востока не говорит по-эстонски, перестал быть актуальным.
Но вернемся к Pokuraamat.
Мы читали ее с ребенком вместе. Я удивлялась как из-за самого языка, того, насколько он сложный, местами староэстонский, так и от манеры повествования Эдгара Вальтера, который, по моему мнению, художник больше, чем детский писатель.
Pokuraamat - вообще не детская книжка. Даже для десятилеток с родным эстонским.
Сложные многоплановые описания и минимум действия и сюжета - это... утомительно.
Теперь в школьной электронной среде написано, что учитель будет проверять „прочитанность“ книжки.
Ну что ж. Переходим к главному.
Мой ребенок заканчивает третий класс, но не может сказать по-эстонски „Я пойду к дедушке“. Он вообще не в курсе ни падежей, ни склонений. По-эстонски он понимает стандартный набор школьных фраз типа „сегодня хорошая погода“ или „откройте тетрадь“. При этом, у меня вполне себе способный ребенок.
А еще у него в тетради двойка за диктант. И он говорит, что у всех двойки. Иногда тройки. И это, мол, нормально. Потому что на эстонском. Потому что они не справляются. Мол, ну и что, что двойка. Потом исправления сделают, и сойдет.
В общем, Pokuraamat мы не дочитали.
Какой, к лешему, им Pokuraamat, если они не могут сказать „Я ходил в гости к дедушке“.
Сами Поку странные и смешные создания. Но, кажется, я, хорошо владеющая эстонским языком, читая книжку на языке оригинала, стала в своих знаниях сомневаться.
Если бы мне дали возможность отмотать время назад, я отдала бы детей в эстонский детский сад. Без всяких сомнений! Но в то время политики активно разыгрывали карту русскоязычного образования и уверяли, что оно точно останется, зато уровень преподавания государственного языка вырастет.
И еще, о чем промолчать я просто не могу и что напрямую касается поднятой темы.
Если бы мне не пришлось так много работать, чтобы накормить детей и оплатить коммуналку, то я могла бы быть более включенной в процесс образования своих детей. Я бы вообще, возможно, забрала их на домашнее обучение, ну, или по крайней мере, вечерами бы занималась с ними внеурочно, и они смогли бы к третьему классу, пусть не читать Вальтера, но уж точно говорить по-эстонски.
Но мое дорогое государство задушило меня налогами, а инфляция не оставила шансов быть матерью, вовлеченной в обучение моих детей. Поэтому, дорогое государство, сделай хотя бы так, чтобы наше образование из-за на коленке написанной реформы не провалилось в такую яму, из которой будет не выбраться, когда нам понадобятся молодые специалисты, а взять их будет неоткуда.
Это в наших общих интересах!
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