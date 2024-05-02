Россия нанесла ракетный удар по Одессе. Пострадали 14 человек

По словам Кипера, российские войска ударили по Одессе баллистическими ракетами. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, в частности складские помещения почты. Возник крупный пожар, его ликвидировали спасатели, сообщили в Госслужбе по ЧС Украины. В ближайших к месту попадания ракеты домах, написал Кипер, выбило окна.

Под ракетный удар попали сортировочное депо и отделение „Новой почты“, сообщили в компании. Среди сотрудников почты никто не погиб и не пострадал. Компания пообещала выплатить компенсацию за посылки, уничтоженные при обстреле.

Российские войска регулярно обстреливают Одессу. Так, 29 апреля под удар попала набережная в районе Литературной улицы, погибли шесть человек, десятки пострадали. При ударе в ночь на 1 мая по центру Одессы погибли три человека.

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