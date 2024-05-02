США обвинили Россию в применении химоружия против Украины

Россия нарушила международный запрет на использование химического оружия. Об этом объявил в среду, 1 мая, в обосновании новых санкционных мер против РФ Государственный департамент США. Американское внешнеполитическое ведомство утверждает, что российские войска применяли против солдат ВСУ хлорпикрин - отравляющее вещество раздражающего действия.

В связи с этим в новый санкционный список США попали Войска радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России, российский Научно-исследовательский институт прикладной акустики и 48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ, а также четыре компании, связанные с российскими программами по химическому и биологическому оружию.

„Использование таких химикатов не является единичным случаем и, вероятно, обусловлено стремлением российских сил выбить украинские войска с укрепленных позиций и добиться тактических успехов на поле боя“, - отмечается в заявлении Госдепа. По данным ведомства, удушающее и слезоточивое вещество хлорпикрин также использовалось в России в рамках подавления массовых протестов внутри страны.

Хлорпикрин, подпадающий под запрет гаагской Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), представляет собой жидкость, пары которой поражают кожу и слизистые, а в высоких концентрациях вызывают неконтролируемые конвульсии мышц диафрагмы. Впервые он был применен немецкими войсками во время Первой мировой войны.

Хлорпикрин - не единственный газ в арсенале РФ на войне в Украине

Помимо хлорпикрина, российские войска используют на поле боя гранаты со слезоточивым газом CS, также известном как „Сирень“, передает агентство Reuters со ссылкой на заявления украинских военных.