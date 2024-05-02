Мышь, Жигулевское, Кылварт и одна отвоеванная сигарета - что еще заметила корреспондент перед закрытием на ночь погранпункта в Нарве

22:25 На скамейке рядом с той частью парковки, где обычно такси ждут клиентов, сидит девушка. Курит. Перед ней сумка-тележка. Совсем недавно девушка пришла из Ивангорода. Кого-то ждет. Спрашиваю, откуда она, знала ли, что погранпункт теперь будет работать не круглосуточно. Отвечает, что из Нарвы. Про закрытие на ночь знала.

- Там висит объявление, - она машет рукой в сторону границы.

- Повлияет это на вас?

- Да, обычно я хожу туда-сюда к бабушке, она парализована.

- Но вы же можете днем ходить в Ивангород?

- Могу, а если вдруг очередь, если не успею?

Мимо проходит мужчина, говорит, что устал и не готов отвечать на вопросы. Без багажа.

Из самораздвигающихся дверей выходит женщина, она говорит, что в курсе нового графика работы. В руках у нее тележка.

Появляется мужчина. Без багажа, тоже местный. Спрашиваю, повлияет ли на него не круглосуточный график.

- Быстрее надо действовать, быстрее ходить, чтобы не попасть в очереди, - отвечает мужчина.

И словно сразу же следует своему совету - быстрым шагом уходит.

22:36 Выходит еще одна женщина, тоже нарвитянка. Говорит, что везде информируют о смене режима работы, она в курсе.

- В принципе, не повлияет. Но если я еду в Питер, возвращаюсь домой, а тут очереди, то мне надо в России искать отель или договариваться со знакомыми, где ночевать. Это уже неудобно.

Она добавляет, что сейчас очереди на границе нет, тихо и пусто.

Еще одна женщина очень быстро выходит и идет в сторону Петровской площади.

Получается, что за 10 минут, что я уже провела у погранпункта, прошли только местные люди. Шесть человек. Все они зашли в Нарву. В сторону России никто не проходит.

Пограничники вдвоем уже второй раз выходят на улицу, о чем-то говорят, осматривают двери. Возвращаются внутрь.

Таксисты сидят в машинах. На улице после теплого дня непривычно прохладно. Один автомобиль то уезжает, то приезжает. На парковке, чуть подальше от такси, стоит кроссовер с включенными фарами. Наверное, его водитель кого-то ждет.

Автобусов, как раньше, нет.