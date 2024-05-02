Мышь, Жигулевское, Кылварт и одна отвоеванная сигарета - что еще заметила корреспондент перед закрытием на ночь погранпункта в Нарве(15)
Корреспондент RusDelfi провела почти час у погранпункта в Нарве перед его первым закрытием на ночь. Со вчерашнего дня, 1 мая, у него изменилось время работы. Теперь можно перейти границу с 7:00 до 23:00. Кто же последним успел пересечь границу и что люди говорят о смене режима работы?
22:25 На скамейке рядом с той частью парковки, где обычно такси ждут клиентов, сидит девушка. Курит. Перед ней сумка-тележка. Совсем недавно девушка пришла из Ивангорода. Кого-то ждет. Спрашиваю, откуда она, знала ли, что погранпункт теперь будет работать не круглосуточно. Отвечает, что из Нарвы. Про закрытие на ночь знала.
- Там висит объявление, - она машет рукой в сторону границы.
- Повлияет это на вас?
- Да, обычно я хожу туда-сюда к бабушке, она парализована.
- Но вы же можете днем ходить в Ивангород?
- Могу, а если вдруг очередь, если не успею?
Мимо проходит мужчина, говорит, что устал и не готов отвечать на вопросы. Без багажа.
Из самораздвигающихся дверей выходит женщина, она говорит, что в курсе нового графика работы. В руках у нее тележка.
Появляется мужчина. Без багажа, тоже местный. Спрашиваю, повлияет ли на него не круглосуточный график.
- Быстрее надо действовать, быстрее ходить, чтобы не попасть в очереди, - отвечает мужчина.
И словно сразу же следует своему совету - быстрым шагом уходит.
22:36 Выходит еще одна женщина, тоже нарвитянка. Говорит, что везде информируют о смене режима работы, она в курсе.
- В принципе, не повлияет. Но если я еду в Питер, возвращаюсь домой, а тут очереди, то мне надо в России искать отель или договариваться со знакомыми, где ночевать. Это уже неудобно.
Она добавляет, что сейчас очереди на границе нет, тихо и пусто.
Еще одна женщина очень быстро выходит и идет в сторону Петровской площади.
Получается, что за 10 минут, что я уже провела у погранпункта, прошли только местные люди. Шесть человек. Все они зашли в Нарву. В сторону России никто не проходит.
Пограничники вдвоем уже второй раз выходят на улицу, о чем-то говорят, осматривают двери. Возвращаются внутрь.
Таксисты сидят в машинах. На улице после теплого дня непривычно прохладно. Один автомобиль то уезжает, то приезжает. На парковке, чуть подальше от такси, стоит кроссовер с включенными фарами. Наверное, его водитель кого-то ждет.
Автобусов, как раньше, нет.
22:45 Мужчина везет тележку, также только что пересек границу. Он тоже местный. В тележке - пиво. Крупная надпись бросается в глаза: „Жигули“. Знал, что изменится график работы, так как видел табличку на двери.
- Повлияет это на вас?
- Ну… будет немного проблематично, часто путешествую в Россию: родственники, друзья и работа тоже. Пограничный город у нас все-таки.
22:49 Мужчина средних лет выходит с самокатом. Спокойно останавливается, дружелюбно общается.
- Часто посещаю родственников, они болеют у меня. Если очереди будут большими, сейчас в праздники просто огромные были, по 3-4 часа стояли в России, то будет проблема для меня, - обеспокоен мужчина.
22:58 В дверях, которые „работают“ на вход, видно, как кто-то изнутри подошел и тут же пропал. Двери открылись и сразу же закрылись.
22:59 Подхожу к этим дверям сделать фото таблички с графиком работы и заодно проверить, не откроется ли дверь. Нет. Она не открывается. Отхожу. Но в 23:00 снова открываются двери, которые „работают“ на выход. Появляются двое.
Сначала выскакивает молодой парень в шортах. Говорит, что давно знал, что график работы изменится, но ему абсолютно все равно.
За ним очень медленно идет мужчина, который, очевидно, также несет пиво или даже что-то покрепче, но не на тележке, а внутри себя. Он с трудом говорит, что похоже последний, очереди за ним нет. На вопрос, как повлияет на него то, что теперь погранпункт будет закрываться на ночь, говорит что-то неразборчивое про финно-угорский народ. Но потом вдруг оживляется и более внятно и громко задает вопрос мне, забыв, что я представилась ранее:
- А ты вообще кто такая?
Напоминаю ему, что журналист.
- А зачем вы так с ним? Кылварт - хороший человек. Зачем?
Решаю отойти в сторону.
Думаю, сколько стоит еще оставаться у погранпункта, чтобы убедиться: точно закрыт, посмотреть, не появится ли кто-то опоздавший. В это время неожиданно вновь открываются двери.
23:06 Идет девушка с большим чемоданом.
- У меня забрали сигареты, мне тут уже не нравится. Я еле выгрызла одну.
Она закуривает, ей все равно, что дым попадает мне в лицо. Она слишком расстроена. Какой еще график работы? Девушка из Москвы. На парковке ее встречает молодой человек. Вот и „ключ“ к вопросу: почему фары так долго горят у кроссовера.
23:10 Выходит таможенник из дверей, которые „выпускают“, и проверяет те, что уже закрыты. Да, они по-прежнему в этом положении: „никого не впускать“. Уходит. Судя по всему, теперь уже и не выйти тоже.
И тут я замечаю нелегальное пересечение границы. Но той, что „нарушила“ правила, ничего не будет. Мышь! Она проскочила под забором и забежала в Нарву. Возможно, ее привлек запах упаковки от фаст-фуда, разбросанной у двух мусорных баков рядом с погранпунктом. Но мышка быстро юркнула обратно. Свет и человек ее насторожили.
23:20 Тишина. Ухожу.
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