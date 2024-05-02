02.05.2024, 00:36
Полуфинал ЛЧ: дортмундская „Боруссия“ обыграла „ПСЖ“
ФОТО: | Scanpix
„ПСЖ“ проиграл в гостях дортмундской „Боруссии“ (0:1) в 1-м матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
Единственный гол в матче был забит на 36-й минуте, когда Нико Шлоттербек отдал великолепный пас на Никласа Фюллькруга, который переправил мяч в ворота французского ПСЖ. Несмотря на то, что у обеих команд было много моментов на протяжении всего матча, а во втором тайме футболисты ПСЖ нанесли три удара в створ ворот соперника, больше голов зрители не увидели.
Ответная игра между командами состоится 7 мая и пройдёт на стадионе „Парк де Пренс“ (Париж, Франция).