Полуфинал ЛЧ: дортмундская „Боруссия“ обыграла „ПСЖ“

Единственный гол в матче был забит на 36-й минуте, когда Нико Шлоттербек отдал великолепный пас на Никласа Фюллькруга, который переправил мяч в ворота французского ПСЖ. Несмотря на то, что у обеих команд было много моментов на протяжении всего матча, а во втором тайме футболисты ПСЖ нанесли три удара в створ ворот соперника, больше голов зрители не увидели.