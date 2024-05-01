ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (798-й день) | СБУ подозревает митрополита Луку в разжигании религиозной ненависти в Украине

Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, заслушал доклады командующих группировками войск в Украине и заявил, что российские военные «продолжают выполнять боевые задачи в соответствии с планом специальной военной операции».

Российский министр обороны Сергей Шойгу потребовал нарастить поставки оружия и военной техники «для поддержания требуемых темпов наступления» в войне против Украины которую российские власти называют специальной военной операцией.

«Мы делаем все для того, чтобы у государства-агрессора не было ни одной ниточки, за которую оно могло бы дергать украинское общество», — говорил, принимая решение о санкциях, президент Украины Владимир Зеленский.

В отношении иерарха УПЦ Луки еще в декабре 2022 года были введены санкции на пять лет . В санкционный список митрополита внесли за «связь с государством-агрессором».

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для митрополита.

СБУ провела экспертизу, которая «подтвердила факты подрывной деятельности клирика против государственной безопасности Украины».

По материалам следствия, иерарх УПЦ «публично выражал свое пренебрежительное отношение к прихожанам других конфессий», а также размещал провокационные сообщения в своем личном телеграм-канале, где оскорблял религиозные чувства представителей других конфессий.

Служба безопасности Украины рассказала о подробностях проведенного в среду утром обыске у митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки (в миру - Андрей Коваленко).

СБУ подозревает митрополита Луку в разжигании религиозной ненависти в Украине

Местные власти заявляли ранее, что по предварительным данным, была использована ракета с кассетным боеприпасом.

1 мая в больнице умер мужчина, раненный при обстреле.

По последним данным, в результате ракетного удара российской армии по Одессе 29 апреля погибли шесть человек.

«Для поддержания требуемых темпов наступления и обеспечения наращивания боевого состава группировок войск для дальнейших действий необходимо повышать объемы и качество поставляемых в войска вооружения и военной техники, в первую очередь средств поражения», — заявил Шойгу.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал на днях об обострении ситуации на фронте и тактических успехах российских войск.

Российские силы в Украине достигли некоторых успехов на фоне недостатка у ВСУ боеприпасов и свежих пополнений. Украинские военные примерно в течение полугода не получали новую военную помощь от США — наиболее мощного союзника Киева.

Между тем, эксперты американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что в ближайшие недели, до начала поступления новой американской военной помощи, российские войска, вероятно, добьются значительных тактических успехов, но вряд ли смогут сломить украинскую оборону.

Украинский дрон второй раз за полтора месяца атаковал НПЗ под Рязанью

Нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области подвергся атаке беспилотника. Об этом сообщает местное издание «РЗН.инфо».

Как рассказали очевидцы, атака произошла около трех часов ночи. После нее на территории завода начался пожар.

Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил атаку дрона на территории региона (он не уточнял, что было целью беспилотника), сообщив, что пострадавших нет.

«Украинская правда» со ссылкой на источник написала, что завод получил «значительные повреждения»

«РБК-Украина» со ссылкой на источник сообщило, что атака была операцией украинских спецслужб. Официально в Киеве произошедшее не комментировали.

Российские военные атаковали центр Одессы баллистическими ракетами. Погибли три человека

Российские военные в ночь на 1 мая атаковали центр Одессы. Об этом заявил глава областной гражданской администрации Олег Кипер.