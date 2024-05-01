ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (798-й день) | СБУ подозревает митрополита Луку в разжигании религиозной ненависти в Украине
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Выросло число жертв ракетного удара по Одессе 29 апреля
По последним данным, в результате ракетного удара российской армии по Одессе 29 апреля погибли шесть человек.
Ранее сообщалось о пяти погибших.
1 мая в больнице умер мужчина, раненный при обстреле.
Местные власти заявляли ранее, что по предварительным данным, была использована ракета с кассетным боеприпасом.
СБУ подозревает митрополита Луку в разжигании религиозной ненависти в Украине
Служба безопасности Украины рассказала о подробностях проведенного в среду утром обыске у митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки (в миру - Андрей Коваленко).
По материалам следствия, иерарх УПЦ «публично выражал свое пренебрежительное отношение к прихожанам других конфессий», а также размещал провокационные сообщения в своем личном телеграм-канале, где оскорблял религиозные чувства представителей других конфессий.
СБУ провела экспертизу, которая «подтвердила факты подрывной деятельности клирика против государственной безопасности Украины».
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для митрополита.
В отношении иерарха УПЦ Луки еще в декабре 2022 года были введены санкции на пять лет. В санкционный список митрополита внесли за «связь с государством-агрессором».
«Мы делаем все для того, чтобы у государства-агрессора не было ни одной ниточки, за которую оно могло бы дергать украинское общество», — говорил, принимая решение о санкциях, президент Украины Владимир Зеленский.
Шойгу потребовал нарастить поставки оружия «для поддержания требуемых темпов наступления»
Российский министр обороны Сергей Шойгу потребовал нарастить поставки оружия и военной техники «для поддержания требуемых темпов наступления» в войне против Украины которую российские власти называют специальной военной операцией.
Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, заслушал доклады командующих группировками войск в Украине и заявил, что российские военные «продолжают выполнять боевые задачи в соответствии с планом специальной военной операции».
«Для поддержания требуемых темпов наступления и обеспечения наращивания боевого состава группировок войск для дальнейших действий необходимо повышать объемы и качество поставляемых в войска вооружения и военной техники, в первую очередь средств поражения», — заявил Шойгу.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал на днях об обострении ситуации на фронте и тактических успехах российских войск.
Российские силы в Украине достигли некоторых успехов на фоне недостатка у ВСУ боеприпасов и свежих пополнений. Украинские военные примерно в течение полугода не получали новую военную помощь от США — наиболее мощного союзника Киева.
Между тем, эксперты американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что в ближайшие недели, до начала поступления новой американской военной помощи, российские войска, вероятно, добьются значительных тактических успехов, но вряд ли смогут сломить украинскую оборону.
Украинский дрон второй раз за полтора месяца атаковал НПЗ под Рязанью
Нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области подвергся атаке беспилотника. Об этом сообщает местное издание «РЗН.инфо».
Как рассказали очевидцы, атака произошла около трех часов ночи. После нее на территории завода начался пожар.
Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил атаку дрона на территории региона (он не уточнял, что было целью беспилотника), сообщив, что пострадавших нет.
«Украинская правда» со ссылкой на источник написала, что завод получил «значительные повреждения»
«РБК-Украина» со ссылкой на источник сообщило, что атака была операцией украинских спецслужб. Официально в Киеве произошедшее не комментировали.
Российские военные атаковали центр Одессы баллистическими ракетами. Погибли три человека
Российские военные в ночь на 1 мая атаковали центр Одессы. Об этом заявил глава областной гражданской администрации Олег Кипер.
По его словам, атака велась баллистическими ракетами. В результате погибли три человека, в том числе один сотрудник полиции. Еще трое получили ранения.
Мэр Одессы Геннадий Труханов также сообщил, что в результате атаки повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.
Минобороны РФ атаку не комментировало. РИА Новости со ссылкой на „одесское сопротивление“ утверждает, что целью атаки был штаб ВСУ в районе площади Куликово Поле в центре города.
Это уже второй удар по Одессе за последние дни, который привел к гибели людей. Вечером 29 апреля под обстрел попала набережная в районе Литературной улицы, в результате погибли пять человек.
Сенат США поддержал запрет на импорт российского урана. Теперь закон должен подписать Байден
Сенат США поддержал запрет на импорт российского обогащенного урана – закон об этом был принят единогласно и теперь должен отправиться на подпись президенту Джо Байдену.
Палата представителей одобрила этот законопроект еще в декабре прошлого года.
Согласно закону, импорт российского обогащенного урана в США прекращается через 90 дней после вступления документа в силу.
Согласно американским статистическим данным, на которые ссылается агентство Reuters, в 2022 году атомные электростанции США импортировали из России около 12% своего обогащенного урана.
Однако Bloomberg пишет, что около 90 американских атомных реакторов получали почти 25% урана из России, что делало ее первым по объемам иностранным поставщиком этого материала в США.
По сведениям, на которые ссылается комитет Сената США по энергетическим ресурсам, продажа урана в США ежегодно приносила России около 1 млрд долларов.
В пояснительной записке к законопроекту о запрете импорта, которую подготовил Белый дом, было сказано, что закон является «приоритетом с точки зрения национальной безопасности».
«Зависимость от российских источников урана создает риск для американской экономики и гражданской ядерной индустрии, которая подверглась дополнительному напряжению из-за российской войны в Украине», — заявила администрация президента США.
По материалам Медузы и BBC News Русская служба.