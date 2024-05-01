В ЕС осудили насилие в отношении демонстрантов в Грузии

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в среду, 1 мая, решительно осудил насилие властей Грузии в отношении демонстрантов в Тбилиси, критикующих правительство страны в связи с рассмотрением законопроекта „О прозрачности иностранного влияния“. „Грузия является страной-кандидатом в члены ЕС, и я призываю ее власти обеспечить право на мирные собрания. Применение силы для их подавления неприемлемо“, - написал Боррель в соцсети Х.

Более 60 арестов на протестах

В ночь на 1 мая полиция арестовала 63 участника массовых протестов в Тбилиси, заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге. В результате "насильственных действий" протестующих ранены шесть сотрудников полиции, уточнил он.

Применение силы к участникам митинга Дарахвелидзе объяснил тем, что "манифестация приняла насильственный характер"."Они физически и словесно нападали на полицейских, бросали в их сторону различные тяжелые предметы, камни, бутылки", - говорится в заявлении грузинского МВД. Протестующие "искусственно заблокировали выходы и заявили, что не позволят депутатам парламента Грузии покинуть здание", уточнили в ведомстве. Подобные действия запрещены законом, добавили в МВД.

Массовые протесты в Грузии продолжаются

Как сообщает корреспондент DW, демонстранты в ночь на 1 мая возвели баррикады на подходах к парламенту. Спецназ периодически задерживал людей, использовал водометы и слезоточивый газ. Протестующие разбегались, но вскоре возвращались. Ночью на проспекте Руставели оставались несколько тысяч человек.

К утру полиция прекратила попытки разогнать демонстрантов и сосредоточилась на охране боковых входов в парламент. Оставшиеся протестующие заняли пространство перед зданием, отгородились от спецназа баррикадами и стали собирать мусор.

Полиция избила представителей СМИ и политика