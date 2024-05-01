ВИДЕО | 30 лет назад в „Формуле-1“ произошла одна из самых жутких трагедий в мире автоспорта

Во время второй квалификации в субботу, 30 апреля 1994 года, Роланд Ратценбергер, принимавший участие лишь в третьем ГП в своей карьере, потерял управляемость над своим болидом в быстром повороте „Вильнёв“. Ратценбергер скончался от полученных травм после того, как его болит на большой скорости врезался в бетонное ограждение.

Однако самая печально известная авария произошла во время гонки, состоявшейся 1 мая. Из-за аварии на старте первые пять кругов болиды двигались за машиной безопасности, а после того как гонка возобновилась. На седьмой круг трехкратный чемпион „Формулы-1“ и один из величайших гонщиков в ее истории ушел лидером гонки. Это были последние секунды его жизни. На седьмом круге пилот команды „Уильямс“ Айртон Сенна потерял управление в повороте „Тамбурелло“ и на скорости 218 километров в час врезался в бетонный отбойник.

В результате происшествия оторвалась часть подвески, которая через шлем пробила голову Сенны. Несмотря на попытки реанимировать пилота, спасти бразильца не удалось.

Сид Уоткинс, который долгое время был штатным врачом Ф-1, вспоминал: „Он выглядел спокойным. Я поднял его шлем и сразу понял, что это очень тяжелая черепно-мозговая травма. Когда мы заставили его дышать, я, будучи абсолютным материалистом, вдруг почувствовал, как его душа отлетела в мир иной“.

Много было написано о том дне, а также о карьере бразильца и его эпическом соперничестве с французом Аленом Простом, причем все еще задавались вопросы о том, что вызвало катастрофу.

За десять лет выступлений он выиграл 41 гонку и завоевал 65 поул-позиций. Получил от прессы прозвища „Волшебник“ и „Человек дождя“.

По итогам опроса, проведённого британским еженедельником Autosport среди бывших и действующих участников Формулы-1 в 2009 году, Сенна был назван лучшим гонщиком в истории Формулы-1.

Айртон Сенна - бразильский автогонщик, трёхкратный чемпион мира в классе „Формула-1“ (1988, 1990 и 1991).

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