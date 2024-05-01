„Дом“, „стадо баранов“ и „выгодное соседство“. 20 лет Латвии в ЕС: 20 вопросов экс-евродепутатам

В чем главный недостаток ЕС? У какой страны больше всего влияния? Что мы потеряли бы, если бы ЕС распался? И какое главное личное достижение латвийских депутатов Европарламента как-то повлияло на нашу жизнь? 1 мая 2024 года исполняется 20 лет с момента вступления Латвии в Евросоюз. По этому поводу латвийский Delfi задал 20 вопросов бывшим депутатам ЕП, закончившим политическую карьеру.