За рубежом
01.05.2024, 13:38

„Дом“, „стадо баранов“ и „выгодное соседство“. 20 лет Латвии в ЕС: 20 вопросов экс-евродепутатам

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Europarlament
Europarlament
ФОТО: Madis Veltman | Delfi Meedia

В чем главный недостаток ЕС? У какой страны больше всего влияния? Что мы потеряли бы, если бы ЕС распался? И какое главное личное достижение латвийских депутатов Европарламента как-то повлияло на нашу жизнь? 1 мая 2024 года исполняется 20 лет с момента вступления Латвии в Евросоюз. По этому поводу латвийский Delfi задал 20 вопросов бывшим депутатам ЕП, закончившим политическую карьеру.

„Никаких интервью не будет“, - заявил Delfi Альфред Рубикс, который был избран в Европейский парламент (ЕП) в 2009 году от партии „Центр Согласия“. Отвечать на вопросы отказался и Алдис Кушкис, который стал депутатом ЕП от партии Jaunais laiks в 2004 году.

Что для вас Европа?

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