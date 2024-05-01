„Терпение лопнуло“. Британия и Германия взялись за китайских шпионов

22 апреля власти Германии объявили об аресте трех человек, подозреваемых в военно-промышленном шпионаже на Китай. По немецкой традиции, они названы по именам и инициалам: Томас Р., Хервиг Ф. и Ина Ф.

Как заявила немецкая прокуратура, они незаконно добыли информацию о новейшей технологии, которая может применяться в двигателях кораблей военного флота. Кроме того, обвиняемые, по данным прокуратуры, незаконно экспортировали в Китай товар двойного назначения — лазер.

Обвинение считает, что Томас Р. непосредственно контактировал с сотрудниками китайского министерства госбезопасности.

Два дня спустя, 24 апреля, немецкая прокуратура объявила об аресте помощника депутата Европарламента от партии „Альтернатива для Германии“ Максимилиана Кра.

Прокуратура обозначила этого человека как Цзяня Г (Jian G), а на сайте евродепутата среди его помощников значится Цзянь Го. Его обвиняют в передаче китайской разведке информации о дебатах вокруг законопроектов в Европарламенте.

Еще через два дня, 26 апреля, перед судом в Лондоне предстали два британца, 29-летний Кристофер Кэш и 32-летний Кристофер Берри, которых также обвиняют в шпионаже на Китай.

Они были арестованы еще в марте прошлого года, но их имена не были обнародованы до суда. Их выпустили под залог до начала рассмотрения дела по существу, до 10 мая.

Кристофер Кэш, по сведениям прессы, был референтом в британском парламенте и работал с главой парламентской Группы изучения Китая, а также контактировал с другими депутатами, занимающимися внешней политикой.

Наконец, в середине недели представители Еврокомиссии, а точнее, ее Генеральной дирекции по конкуренции, провели обыски в нидерландском и польском офисах китайского полугосударственного производителя охранного оборудования — сканеров-рамок, детекторов и прочего — Nuctech.