Украина атаковала рязанский нефтеперерабатывающий завод

По данным министерства, три БПЛА сбили над Воронежской областью, еще по одному — над Рязанской, Белгородской и Курской областями.Власти Белгородской и Курской области о последствиях пока не сообщали. В Воронежской области обломки беспилотника повредили три частных домовладения, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Гусев.

В Рязанской области в результате атаки беспилотника, предварительно, никто не пострадал, проводится проверка, написал в своем телеграм-канале губернатор Павел Малков, не уточнив, какой именно объект подвергся удару. Телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев пишут об атаке дронов на рязанский НПЗ. По данным Baza, около трех часов ночи в районе завода раздалось два взрыва, после чего начался пожар. Mash пишет, что НПЗ атаковали несколько беспилотников. Официально о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе не сообщалось