Отказ от русского как второго иностранного языка в 10-12-х классах - предложение пока не поддержано в комиссии латвийского Сейма
Во вторник, 30 апреля, в Комиссии Сейма по образованию, культуре и науке состоялись дискуссии об отказе от русского языка как от второго иностранного языка на этапе средней школы - в 10-12-х классах. Среди депутатов на этот счет нет единодушия - пока предложение исключить русский язык как второй иностранный в старших классах не поддержано. Ранее большинство Сейма во втором чтении проголосовало за отказ от русского как второго иностранного языка на этапе основной школы (девятилетки). Это решение поддержало, утвердив Правила Кабинета министров, и правительство, пишет латвийский Delfi.
Комиссия Сейма по образованию, культуре и науке обсуждала поправки к Закону „Об образовании“ перед третьим окончательном чтении.
Изгнание русского языка из 10-12-х классов пока не случилось
Депутат от оппозиционного Национального объединения Илзе Индриксоне подала поправку, предусматривающую отказ от русского языка как второго иностранного и в средней школе. По словам депутата, такое пожелание высказали родители и старшеклассники. Индриксоне обеспокоена тем, что учащийся 9-го класса, отказавшийся от изучения русского языка, может снова столкнуться с русским языком как единственно возможным вторым иностранным языком в 10-м классе, если депутаты вовремя не примут необходимые поправки.
Учащиеся старших классов могут изучать русский язык как второй иностранный на оптимальном уровне, углубленном уровне или на специализированных курсах.
Парламентский секретарь Министерства образования и образования Силвия Рейнберга („Новое Единство“) призвала сначала разобраться с регулированием этапа основного образования, а затем сосредоточиться на систематическом переходе к этапу среднего образования, включая профессиональное образование. В качестве возможного компромисса министерство может рассмотреть возможность отказаться от русского языка как второго иностранного на курсе оптимального уровня, не затрагивая при этом курсы углубленного изучения.
Многие депутаты комиссии в то же время призывали не торопиться с принятием решения в отношении средней школы, сосредоточившись на этапе основной школы.
Антонина Ненашева („Прогрессивные“) призвала Министерство образования и науки предложить решения, как обеспечить отказ от русского языка и на этапе средней школы.
Депутат от оппозиционного „Объединенного списка“ Чеслав Батня считает, что должны быть четкие действия по реализации поправок.
В результате депутаты отклонили предложение Илзе Индриксоне. К этому вопросу депутаты могут вернуться в ближайшее время.
Идея вернуть русский язык в основную школу поддержку не получила
Дискуссии вызвало также предложение оппозиционного депутата Виктории Плешкане смягчить идею отказа от преподавания русского языка как второго иностранного в основной школе.
Плешкане предлагала исключить из законопроекта пункт переходных правил, предусматривающий, что учащиеся, которые к 2025/2026 учебному году начали изучать русский язык как второй иностранный, смогут продолжать это делать до завершения окончания основной школы, но не дольше, чем до конца 2029/2030 учебного года.
Предложение Виктории Плешкане не получило поддержку в комиссии.
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