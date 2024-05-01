Отказ от русского как второго иностранного языка в 10-12-х классах - предложение пока не поддержано в комиссии латвийского Сейма

Комиссия Сейма по образованию, культуре и науке обсуждала поправки к Закону „Об образовании“ перед третьим окончательном чтении.

Изгнание русского языка из 10-12-х классов пока не случилось

Депутат от оппозиционного Национального объединения Илзе Индриксоне подала поправку, предусматривающую отказ от русского языка как второго иностранного и в средней школе. По словам депутата, такое пожелание высказали родители и старшеклассники. Индриксоне обеспокоена тем, что учащийся 9-го класса, отказавшийся от изучения русского языка, может снова столкнуться с русским языком как единственно возможным вторым иностранным языком в 10-м классе, если депутаты вовремя не примут необходимые поправки.

Учащиеся старших классов могут изучать русский язык как второй иностранный на оптимальном уровне, углубленном уровне или на специализированных курсах.

Парламентский секретарь Министерства образования и образования Силвия Рейнберга („Новое Единство“) призвала сначала разобраться с регулированием этапа основного образования, а затем сосредоточиться на систематическом переходе к этапу среднего образования, включая профессиональное образование. В качестве возможного компромисса министерство может рассмотреть возможность отказаться от русского языка как второго иностранного на курсе оптимального уровня, не затрагивая при этом курсы углубленного изучения.

Многие депутаты комиссии в то же время призывали не торопиться с принятием решения в отношении средней школы, сосредоточившись на этапе основной школы.

Антонина Ненашева („Прогрессивные“) призвала Министерство образования и науки предложить решения, как обеспечить отказ от русского языка и на этапе средней школы.

Депутат от оппозиционного „Объединенного списка“ Чеслав Батня считает, что должны быть четкие действия по реализации поправок.

В результате депутаты отклонили предложение Илзе Индриксоне. К этому вопросу депутаты могут вернуться в ближайшее время.

Идея вернуть русский язык в основную школу поддержку не получила