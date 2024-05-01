Водометы и избитые оппозиционеры: власти разогнали акцию против „закона об иноагентах“ около парламента Грузии

Парламентарии во вторник не успели завершить обсуждение законопроекта и перенесли его на среду.

Изначально МВД Грузии призвало участников митинга разблокировать выходы из здания, после чего начались задержания. Одновременно полиция начала применять перцовый газ против митингующих, пытаясь оттеснить их от служебного входа в парламент.

«Министерство внутренних дел применило специальные средства в соответствии с действующим законодательством. Участники митинга вступали в словесное и физическое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов, бросали в их сторону различные предметы», — говорилось в заявлении ведомства.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили резко осудила действия сотрудников МВД.

«В Тбилиси продолжается совершенно неуместное, неспровоцированное и непропорциональное применение силы против мирных демонстрантов, — написала она в соцсети Х (бывший твиттер). — Вся ответственность ложится только на правительство. Грузинскому народу отказывают в праве на мирный протест».

Незадолго до полуночи по местному времени журналисты на месте событий сообщили, что спецназ начал разгон митинга, применив слезоточивый газ и водометы.

Судя по кадрам, которые транслировали грузинские телеканалы, полиция оттеснила толпу и сначала перекрыла улицу, которая ведет к служебному входу в парламент, а затем начала освобождать весь проспект Руставели.

Перед парламентом, где проходила акция протеста, стоял спецназ.

Но часть протестующих вернулась на проспект Руставели. У них флаги Грузии и Европы, они скандируют «Сакартвело» (Грузия).

Некоторые пытались построить баррикады, используя для этого мусорные баки, навесы и железные заграждения.