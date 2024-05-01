Полуфинал ЛЧ | Два пенальти, четыре гола: „Бавария“ и „Реал“ сыграли вничью

„Бавария“ остро начала домашний полуфинал, ведь уже на 40-й секунде вратарь „Реала“ Андрей Лунин отразил удар от игрока сборной Германии Лероя Сане, а к 16-й минуте счет по ударам стал 6:0 в пользу хозяев. Первый удар „Реал“ нанес только на 24-й минуте, который позволил испанской команде выйти вперед.

„Бавария“ оставила без присмотра Тони Крооса, который спокойно оценил ситуацию и отдал красивый пас на Винисиуса Жуниора, который переправил мяч в ворота. После этого игра немного успокоилась, и 75-тысячная толпа болельщиков больше не увидела голов в первом тайме.

Второй тайм „Бавария“ начала с другим настроем. На 53-й минуте Сане получил мяч, сместился к углу штрафной и отправил мяч в ворота испанского гранда. Прошло несколько минут, и в ходе позиционной атаки „Баварии“ Джамал Мусиала ворвался в штрафную и заработал для своей команде пенальти, который реализовал Гарри Кейн.

Хотя обе команды имели хорошие шансы забить в этой встрече, четвертый гол в матче снова был забит с пенальти. Винисиус Жуниор отдал пас на Родриго, который попытался пройти мимо Ким Мин Джэ, но защитник „Баварии“ обхватил соперника руками. На 83-й минуте Винисиус Жуниор довольно хладнокровно реализовал пенальти и принес испанскому клубу ничью.

Ответная игра между командами состоится 8 мая и пройдёт на стадионе „Сантьяго Бернабеу“ в Мадриде.

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