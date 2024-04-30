Говорил ли Илон Маск, что уважает Владимира Путина и хочет пожать ему руку?
В конце апреля 2024 года в интернете разошлась комплиментарная оценка, которую якобы дал президенту РФ владелец соцсети X. Мы решили проверить, говорил ли бизнесмен что-то подобное.
О высказывании Маска в адрес Путина написали некоторые российские СМИ (например Ura.ru и „Блокнот“) и другие информационные порталы, а также пользователи соцсетей („ВКонтакте“, X, Facebook), блог-платформ и форумов. Широко разошлась эта новость и в Telegram: о ней писали „Мир Михаила Онуфриенко“ (280 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Россия сейчас“ (239 000), „Дядя Слава“ (226 000), „Наблюдатель“ (200 000), Voblya (157 000) и другие популярные каналы.
Многие из этих публикаций содержат 56-секундное видео с Маском. Речь предпринимателя на английском не слышна, на видеоряд наложен предполагаемый перевод его слов на русский: „Россия — это страна, которая знает, как защищать свои национальные интересы и традиционные ценности. Здесь нет места для идиотского возвышения ЛГБТ. Здесь люди гордятся своей историей, культурой и верой. Россия не превращает бедные страны в своих рабов, а наоборот помогает им. Здесь есть настоящий лидер, который не боится сказать правду и действовать во благо своего народа. Его зовут Владимир Путин. Я действительно его уважаю, ведь в отличие от других лидеров он никогда не лицемерит и говорит правду такой, какая она есть. Он никогда не оскорбляет своих оппонентов, что показывает его силу. Он единственный президент, который может без проблем выступать перед своим народом несколько часов подряд и отвечать на любые неудобные вопросы. Я обязательно с ним встречусь и пожму ему руку. Россия — это пример того, какой должна быть настоящая сильная и независимая держава. Такую страну невозможно победить“.
Маск ранее уже делал пророссийские заявления. Так, в октябре 2022 года он предлагал свой вариант мирного соглашения между Россией и Украиной, по которому Крым должен остаться российским, а Украина — взять на себя обязательства по соблюдению нейтралитета. В сентябре 2023 года в СМИ появилась информация о том, что Маск приказал отключить интернет-спутники Starlink, ранее предоставленные им в пользу Украины, и тем самым сорвал атаку на корабли ВМФ РФ в Крыму. Правда, источник этого утверждения — биографическая книга о Маске, написанная журналистом Уолтером Айзексоном, а сам миллиардер заявлял, что ничего не отключал, так как покрытие Starlink в районе Крыма изначально не было активировано. В феврале 2024 года предприниматель говорил, что проигрыш Путина в войне с Украиной невозможен.
«Проверено» не удалось обнаружить разошедшейся по интернету цитаты в сколь бы то ни было авторитетных англоязычных СМИ и других источниках. Не рассказывали о заявлении Маска и крупнейшие российские издания — как независимые, так и подцензурные. Нет вирусной фразы и в аккаунте миллиардера в принадлежащей ему соцсети X, где Маск не только активно общается с подписчиками, но и нередко выкладывает фрагменты своих интервью.
Фактчекеры из проекта «Детектор мифов» нашли оригинал видео с Маском. Это фрагмент интервью, которое предприниматель дал Дону Лемону ещё 18 марта. Видео разговора опубликовано на YouTube-канале американского журналиста. В интервью, которое длится больше часа, Маск рассказывает о модерации контента в X, предстоящих президентских выборах в США и кандидатуре Дональда Трампа, расизме и многом другом, но ни разу не упоминает ни Россию, ни Путина.
Самая ранняя публикация с этим видео и цитатой, которую «Проверено» удалось найти, была размещена в Telegram-канале «Такер Карлсон на русском» 23 апреля 2024 года в 9:00 по московскому времени. Два дня спустя запись удалили, однако она осталась в архивах сервиса TGStat. Помимо самого видео пост содержал рекламу Telegram-канала «Твиты Маска на русском», якобы созданного бизнесменом, чтобы быть ближе к российской аудитории. Однако никаких подтверждений того, что Маск действительно имеет отношение к этому ресурсу, обнаружить не удалось.
Канал «Такер Карлсон на русском» ранее уже был неоднократно уличён в распространении фейков. Так, он публиковал фальшивые обложки сатирических журналов, репостил новость о том, что протестующие фермеры якобы заваливают навозом посольство Украины в Париже, и стал первоисточником приписываемой Байдену цитаты, о том, что во Второй мировой войне США и Япония сражались за общие ценности.
Таким образом, Маск не произносил приписываемых ему слов об уважении к Путину и желании пожать ему руку. Видеоряд взят из опубликованного в середине марта интервью, где бизнесмен не говорил ничего подобного; на вырезанный фрагмент наложена выдуманная русскоязычная озвучка. Впервые разбираемое видео и цитата появились в Telegram-канале, который ранее уже был пойман на распространении фейков. Возможно, эта цитата была выдумана, чтобы привлечь подписчиков в недавно созданный канал, якобы принадлежащий Маску.
Итог: Фейк