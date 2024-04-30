Говорил ли Илон Маск, что уважает Владимира Путина и хочет пожать ему руку?

Многие из этих публикаций содержат 56-секундное видео с Маском. Речь предпринимателя на английском не слышна, на видеоряд наложен предполагаемый перевод его слов на русский: „Россия — это страна, которая знает, как защищать свои национальные интересы и традиционные ценности. Здесь нет места для идиотского возвышения ЛГБТ. Здесь люди гордятся своей историей, культурой и верой. Россия не превращает бедные страны в своих рабов, а наоборот помогает им. Здесь есть настоящий лидер, который не боится сказать правду и действовать во благо своего народа. Его зовут Владимир Путин. Я действительно его уважаю, ведь в отличие от других лидеров он никогда не лицемерит и говорит правду такой, какая она есть. Он никогда не оскорбляет своих оппонентов, что показывает его силу. Он единственный президент, который может без проблем выступать перед своим народом несколько часов подряд и отвечать на любые неудобные вопросы. Я обязательно с ним встречусь и пожму ему руку. Россия — это пример того, какой должна быть настоящая сильная и независимая держава. Такую страну невозможно победить“.