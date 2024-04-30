ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (797-й день) | Глава Пентагона подтвердил, что США передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Глава Пентагона подтвердил, что США передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 километров
Мы уже сделали это, сэр. Уже сделали, но намерены отправлять больше. Мы предоставим [Украине] столько возможностей, сколько сможем.
Об этом он сказал, отвечая на вопрос о поставках ATACMS во время слушаний в палате представителей.
Агентство Reuters сообщило 24 апреля, что, по данным источников, США тайно передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS для установок HIMARS, а армия Украины впервые применила ракеты 17 апреля, нанеся удар по военному аэродрому Джанкой в Крыму.
Украина 30 апреля атаковала Крым ракетами ATACMS. Под удар, по данным российского телеграм-канала Astra, попали аэродром и три военные части.
Из аккаунтов Насти Ивлеевой в инстаграме исчезли все посты после того, как ее оштрафовали за «дискредитацию» армии РФ
Из двух официальных аккаунтов блогера и телеведущей Насти Ивлеевой в инстаграме пропали все посты.
Посты удалены из аккаунта _agentgirl_ с 17,9 миллиона подписчиков и из аккаунта nastyaivleeva (7,7 миллиона подписчиков). Ивлеева не комментировала произошедшее.
Примерно в одно время с удалением постов в инстаграме Ивлеева разместила в своем телеграм-канале пост, посвященный памяти погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», с момента которого прошло 40 дней.
Несколько дней назад Ивлееву оштрафовали на 50 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» российской армии. Поводом для этого стал пост в инстаграме 2022 года.
Бывший президент США Дональд Трамп, баллотирующийся на новый срок, заявил, что в случае избрания прекратит помогать Украине, если Европа не увеличит свою поддержку
Об этом Трамп сказал в интервью Time:
Я не дам, пока Европа не начнет выравнивать ситуацию. Если Европа не собирается платить, почему мы должны платить? Они гораздо больше страдают. Между нами есть океан. А у них нет.
Как отмечает Time, США выделили Украине помощь на более чем 100 миллиардов долларов, как и страны Евросоюза — тоже на более чем 100 миллиардов долларов.
Латвия передаст Украине системы ПВО и разведывательные беспилотники
„Правительство Латвии одобрило передачу Вооруженным силам Украины зенитных установок NBS, тактических беспилотных систем наблюдения, а также других необходимых материально-технических средств. Это поможет улучшить противовоздушную оборону и разведывательные возможности Украины“, — сообщила в соцсети Х премьер-министр Латвии Эвика Силиня.
Латвия ежегодно выделяет 0,25% своего ВВП на военную поддержку Украины, подчеркнула глава латвийского правительства.
Под установками NBS, скорее всего, имеются в виду системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия MANTIS NBS-C-RAM, производства немецкого концерна Rheinmetal Air Defence. Эти системы ПВО находятся на вооружении Бундесвера, а в декабре 2023 года две такие установки были подарены Германией Словакии для укрепления ее ПВО.
Система ПВО MANTIS обладает чрезвычайно высокой скорострельностью и предназначена для защиты военных и гражданских объектов от маловысотных воздушных угроз, в том числе ударных дронов.
СБУ задержала в Киеве пророссийских хакеров, создавших фейковые аккаунты руководителей украинских спецслужб
Служба безопасности Украины сообщила о ликвидации в Киеве ботоферм, задействованных в информационных диверсиях в пользу российской разведки. Задержаны два организатора, которые массово распространяли дезинформацию о войне в Украине.
Как сообщает СБУ, в соцсетях и мессенджерах были созданы фейковые аккаунты, в частности от имени Председателя Службы безопасности и начальника ГУР Минобороны.
Чтобы создать видимость «настоящих» страниц, на этих аккаунтах перепостили официальные сообщения от СБУ и ГУР. Также регистрировались фейковые страницы украинцев из разных регионов как в Facebook, Twitter, Instagram и Tik-Tok, так и в российских «Одноклассниках» и «Вконтакте». Организаторы ежедневно генерировали более тысячи фейковых аккаунтов, а управляли ими с помощью специализированных компьютеров, установленных дома.
Злоумышленники координировали свои действия с представителями российской разведки, от которых получали «методички» для проведения подрывной деятельности, сообщает СБУ.
У задержанных также изъято незарегистрированное огнестрельное оружие с боеприпасами к нему и боевые гранаты.
Задержанным грозит до 7 лет тюрьмы.
Глава Харьковской ОВА: российские войска нанесли удар по Харькову, есть жертвы
Как сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем телеграм-канале, в российские войска нанесли удары по Харькову.
«Попадания по гражданской инфраструктуре. Зафиксированы удары возле парковой зоны. Количество пострадавших уточняется», — написал он.
По предварительной информации, в результате ударов по Харькову два человека погибли, шесть получили ранения.
В Одесской области объявили траур по погибшим в результате ракетного удара
„В связи с гибелью пяти человек в результате российской ракетной атаки по Одессе сегодня в Одесской области объявлен день траура. Выражаю свои искренние соболезнования тем, кто потерял близких“, — написал в телеграме глава областной военной администрации Олег Кипер.
Ранее утром он сообщал, что число жертв удара выросло до пяти. В результате обстрела начался пожар в одном из зданий Одесской юридической академии (местные жители называют его „замком Гарри Поттера“).
Российские военные не комментировали удар по Одессе, Би-би-си не может независимо подтвердить сообщения о его последствиях.