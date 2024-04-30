ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (797-й день) | Глава Пентагона подтвердил, что США передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS

Глава Пентагона подтвердил, что США передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 километров

Мы уже сделали это, сэр. Уже сделали, но намерены отправлять больше. Мы предоставим [Украине] столько возможностей, сколько сможем.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос о поставках ATACMS во время слушаний в палате представителей.

Агентство Reuters сообщило 24 апреля, что, по данным источников, США тайно передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS для установок HIMARS, а армия Украины впервые применила ракеты 17 апреля, нанеся удар по военному аэродрому Джанкой в Крыму.

Украина 30 апреля атаковала Крым ракетами ATACMS. Под удар, по данным российского телеграм-канала Astra, попали аэродром и три военные части.

Из аккаунтов Насти Ивлеевой в инстаграме исчезли все посты после того, как ее оштрафовали за «дискредитацию» армии РФ

Из двух официальных аккаунтов блогера и телеведущей Насти Ивлеевой в инстаграме пропали все посты.

Посты удалены из аккаунта _agentgirl_ с 17,9 миллиона подписчиков и из аккаунта nastyaivleeva (7,7 миллиона подписчиков). Ивлеева не комментировала произошедшее.

Примерно в одно время с удалением постов в инстаграме Ивлеева разместила в своем телеграм-канале пост, посвященный памяти погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», с момента которого прошло 40 дней.

Несколько дней назад Ивлееву оштрафовали на 50 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» российской армии. Поводом для этого стал пост в инстаграме 2022 года.

Бывший президент США Дональд Трамп, баллотирующийся на новый срок, заявил, что в случае избрания прекратит помогать Украине, если Европа не увеличит свою поддержку

Об этом Трамп сказал в интервью Time: