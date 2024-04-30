В правительстве Украины заявили, что не будут принудительно возвращать украинцев призывного возраста из-за рубежа

Так она прокомментировала прекращение предоставления консульских услуг за границей украинским мужчинам призывного возраста, отмечает издание.

По словам Стефанишиной, учет в ТЦК не означает „автоматическую мобилизацию на фронт“, а направлен на определение потенциала мобилизации. „Украина приняла закон о мобилизации и мы должны понимать, в каком объеме мы можем заменять ребят на фронте. Речь идет о потенциале мобилизации — учет и информацию. И это первоочередная цель нашего решения“, — заявила вице-премьер.

Стефанишина рассказала, что в мае Украину посетит еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Илва Йоханссон, которая обсудить с властями страны вопрос дальнейшего юридического статуса украинцев за рубежом. Речь об этом в том числе пойдет из-за того, что механизм временной защиты в ЕС будет действует до марта 2025 года.

„Поэтому ограничений и принудительного возвращения граждан Украины любого пола или возраста в страну, которая воюет, не будет. Но в вопросах войны нет приятных решений и давайте не забывать, что война продолжается и мы должны ее выиграть“ — сказала вице-премьер.

После принятия в Украине нового закона о мобилизации власти страны запретили гражданам призывного возраста получать паспорта в консульских учреждениях и паспортных центрах за границей, а также ограничили для них возможность получения консульских услуг.

В правительстве Украины обещали, что доступ к консульским услугам получат только мужчины с действительными военно-учетными документами, которые обновили свои данные в ТЦК, отмечает Deutsche Welle. Пока механизм передачи такой информации для украинцев за рубежом не разработали.

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