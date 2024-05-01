ОТ РЕДАКЦИИ | 20 лет назад Эстония пошла по верному пути

Война России против Украины и другие мировые события оставили в тени два важных юбилея: в этом году исполнилось 20 лет с момента вступления Эстонии в НАТО и Европейский союз. Для нашей небольшой страны это стало большой победой, потому что после 1991 года весь эстонский государственный аппарат работал ради достижения цели вступления в Союз. Исполнение этой мечты стало главной идеей эстонского государства и эстонских политиков в первое десятилетие после восстановления независимости. Были моменты, когда эта цель казалась недостижимой, но 20 лет спустя это кажется логичным курсом развития событий и настоящей историей успеха.
За минувшие два десятилетия в Эстонии выросло целое поколение молодых людей, которые имеют возможности, казавшиеся ранее утопическими: вся Европа открыта перед ними. Вступление в Евросоюз открыло эстонским предпринимателям выход на большой европейский рынок, для жителей страны исчезли границы и стало возможно свободно перемещаться по Европе, а Эстония получила большую финансовую поддержку и начала развивать собственную инфраструктуру. Когда мы проезжаем по эстонским дорогам, мы часто даже не задумываемся о том, что многие из них построены на деньги различных европейских фондов. Хорошая и удобная среда стала нормальной частью нашей жизни.
Нынешние события в мире еще раз доказывают, что вхождение Эстонии в Евросоюз, интеграция с западными структурами, было единственным верным решением. 20 лет назад мир был другим и казалось, что есть и другие возможности, кроме вступления в ЕС и НАТО; противники этой идеи в качестве аргумента приводили потерю национальной и государственной идентичности, а так же растворение Эстонии в ЕС и полное подчинение Союзу.
В 2024 году, когда Россия стремится стереть Украину с лица земли, а так же „разобраться“ с соседними „недружественными странами“, уже не слышно голосов противников НАТО И ЕС: мало кто хочет остаться один на один с российским военным преступником и бандитом.
В 2010-е годы много рассуждали о дальнейшем пути развития Евросоюза, должен ли он стать федерацией или остаться таможенным союзом. В последние годы эти дискуссии почти не слышны, потому что возникли новые кризисы: сначала пандемия коронавируса, а затем война в Украине. Но эти вопросы должны обсуждаться и дальше. И если раньше мы бы спросили, „какой должна быть Эстонская республика?“, то теперь настало время спросить „какой должна стать Европа?“. На этот вопрос предстоит найти ответ, потому что это поможет повысить благосостояние жителей нашей страны. Потому что есть высокий шанс, что благодаря своему членству в ЕС и НАТО Эстония не падет жертвой империалистических устремлений путинской России.