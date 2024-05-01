ОТ РЕДАКЦИИ | 20 лет назад Эстония пошла по верному пути

Война России против Украины и другие мировые события оставили в тени два важных юбилея: в этом году исполнилось 20 лет с момента вступления Эстонии в НАТО и Европейский союз. Для нашей небольшой страны это стало большой победой, потому что после 1991 года весь эстонский государственный аппарат работал ради достижения цели вступления в Союз. Исполнение этой мечты стало главной идеей эстонского государства и эстонских политиков в первое десятилетие после восстановления независимости. Были моменты, когда эта цель казалась недостижимой, но 20 лет спустя это кажется логичным курсом развития событий и настоящей историей успеха.

За минувшие два десятилетия в Эстонии выросло целое поколение молодых людей, которые имеют возможности, казавшиеся ранее утопическими: вся Европа открыта перед ними. Вступление в Евросоюз открыло эстонским предпринимателям выход на большой европейский рынок, для жителей страны исчезли границы и стало возможно свободно перемещаться по Европе, а Эстония получила большую финансовую поддержку и начала развивать собственную инфраструктуру. Когда мы проезжаем по эстонским дорогам, мы часто даже не задумываемся о том, что многие из них построены на деньги различных европейских фондов. Хорошая и удобная среда стала нормальной частью нашей жизни.

Нынешние события в мире еще раз доказывают, что вхождение Эстонии в Евросоюз, интеграция с западными структурами, было единственным верным решением. 20 лет назад мир был другим и казалось, что есть и другие возможности, кроме вступления в ЕС и НАТО; противники этой идеи в качестве аргумента приводили потерю национальной и государственной идентичности, а так же растворение Эстонии в ЕС и полное подчинение Союзу.

В 2024 году, когда Россия стремится стереть Украину с лица земли, а так же „разобраться“ с соседними „недружественными странами“, уже не слышно голосов противников НАТО И ЕС: мало кто хочет остаться один на один с российским военным преступником и бандитом.