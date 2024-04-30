В Нарве сбили ребенка. Мальчик ехал на самокате по пешеходному переходу

Сегодня, 30 апреля, около 14:00 на пешеходном переходе у магазина „Призма“ автомобиль „Вольво“ сбил ребенка. Автобус, который в этот момент ехал по дороге, успел остановиться, но „Вольво“ - нет. Врачи скорой помощи отвезли ребенка в больницу. Подробной информации о состоянии мальчика пока нет.

В комментариях к посту очевидца, многие высказали свое мнение, что нужно лучше объяснять детям правила движения на самокатах и велосипедах. Многие ездят без шлемов или не смотрят на дорогу и по сторонам, когда ее пересекают.

Пользователи интернета привели и другие примеры, когда дети не следуют правилам дорожного движения. Например, одна женщина написала, что „сегодня утром на соседнем пешеходном переходе девочка, видимо торопилась в школу (двигалась по направлению к 11 школе), на самокате болт ехала и даже не сбавляя скорости вылетела на пешеходный переход прямо перед машинами... по второму пешеходному на соседней полосе промчалась прибавив скорость.... Как-будто 9 жизней в запасе. Хорошо, что водители успели затормозить“.

В целом комментаторы сошлись во мнении, что ребенок сам виноват в случившемся, но водителям нужно быть более бдительными в теплый сезон, когда дети и подростки ездят на велосипедах и самокатах, учитывая, что часто они не внимательны к правилам.

Полиция прокомментировала произошедшее следующим образом: „Сегодня около 14 часов в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Кангеласте в Нарве произошло ДТП. Водитель автомобиля Volvo сбил на нерегулируемом пешеходном переходе подростка на самокате. Обстоятельства случившегося полиция выяснит в ходе производства. Пострадавший был доставлен в больницу“.

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