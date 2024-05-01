01.05.2024, 17:30
МНЕНИЕ | Матти Маасикас: 20 лет назад мы взяли историю и судьбу в свои руки
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Что случилось бы, если бы Эстония не вступила в Евросоюз 20 лет назад? „Мы не смогли бы свободно путешествовать, учиться и вести бизнес в Европе. Мы остались бы одни. Даже когда в Европе идет война“, пишет посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас.
„Какова цель вашего приезда?“ Этот резкий вопрос финского пограничника из-за прилавка, где крупными буквами написано „НЕ ЕС, НЕ ШЕНГЕН“, не стал для меня неожиданностью. Готов я был и к следующему: „Покажите наличные на время поездки!“ Обменять кроны на евро в Таллинне, конечно, было легко. Комиссия за обмен раздражала, но она была столь же неизбежна, как налоги или смерть.