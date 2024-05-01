МНЕНИЕ | Матти Маасикас: 20 лет назад мы взяли историю и судьбу в свои руки

„Какова цель вашего приезда?“ Этот резкий вопрос финского пограничника из-за прилавка, где крупными буквами написано „НЕ ЕС , НЕ ШЕНГЕН“, не стал для меня неожиданностью. Готов я был и к следующему: „Покажите наличные на время поездки!“ Обменять кроны на евро в Таллинне, конечно, было легко. Комиссия за обмен раздражала, но она была столь же неизбежна, как налоги или смерть.

Именно таким образом мы путешествовали по Европейскому Союзу до того, как стали его членом, и именно так мы путешествовали бы сейчас, если бы 20 лет назад не сделали этот решающий шаг, присоединившись к Европе. И мы обменивали деньги, платя за это. Несмотря на то, что эстонская крона была привязана к евро, существование собственной валюты все равно обходилось эстонской экономике в 500 миллионов крон в год в виде комиссий за конвертацию.