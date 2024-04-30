ФОТО | Рысь пришла к дому и заглянула в окно. Поголовье увеличивается, будет ли разрешена охота?

„Я внезапно увидел рысь из окна своего дома. Я сразу взял фотоаппарат и пошел фотографировать рысь из окна коридора. Рысь находилась примерно в двух метрах от окна“, - пояснил житель деревни Кайдо Саар.

Кайдо и раньше несколько раз видел следы рыси, но увидеть животное так близко ему удалось впервые. „Этой зимой я видел следы рыси 18 раз. Обычно я замечал их 3-5 раз в год. Я надеялся ее когда-нибудь увидеть, но чтобы она сама пришла во двор, на это, конечно, нет“, - делится Саар.