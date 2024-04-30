30.04.2024, 17:48
ФОТО | Рысь пришла к дому и заглянула в окно. Поголовье увеличивается, будет ли разрешена охота?(3)
ФОТО: | EJS
Житель деревни Сооме в Вырумаа этой зимой наткнулся на множество рысиных следов, и его мечтой было наконец познакомиться с этим животным. Для него стало большим сюрпризом, когда животное само пришло во двор его дома, сообщает Эстонское общество охотников.
„Я внезапно увидел рысь из окна своего дома. Я сразу взял фотоаппарат и пошел фотографировать рысь из окна коридора. Рысь находилась примерно в двух метрах от окна“, - пояснил житель деревни Кайдо Саар.