Звери
30.04.2024, 17:48

ФОТО | Рысь пришла к дому и заглянула в окно. Поголовье увеличивается, будет ли разрешена охота?

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Рысь, пришедшая в гости к жителям Вырумаа
Рысь, пришедшая в гости к жителям Вырумаа
ФОТО: Kaido Saar | EJS

Житель деревни Сооме в Вырумаа этой зимой наткнулся на множество рысиных следов, и его мечтой было наконец познакомиться с этим животным. Для него стало большим сюрпризом, когда животное само пришло во двор его дома, сообщает Эстонское общество охотников.

„Я внезапно увидел рысь из окна своего дома. Я сразу взял фотоаппарат и пошел фотографировать рысь из окна коридора. Рысь находилась примерно в двух метрах от окна“, - пояснил житель деревни Кайдо Саар.

Кайдо и раньше несколько раз видел следы рыси, но увидеть животное так близко ему удалось впервые. „Этой зимой я видел следы рыси 18 раз. Обычно я замечал их 3-5 раз в год. Я надеялся ее когда-нибудь увидеть, но чтобы она сама пришла во двор, на это, конечно, нет“, - делится Саар.

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