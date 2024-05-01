МНЕНИЕ | Андрус Ансип: 20 лет Эстонии в составе Евросоюза - это история успеха

Мы знали, что вступление в Европейский союз – это, прежде всего, вопрос выполнения условий: если критерии соблюдены, то мы желанны в Союзе, если нет, нам придется приложить больше усилий. Мы унифицировали наши законы с правилами Евросоюза, мы провели все реформы, потому что они были нам полезны, а не только для того, чтобы угодить Брюсселю. И 20 лет назад Эстония присоединилась к Европейскому союзу.