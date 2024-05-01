Мнение
01.05.2024, 14:56

МНЕНИЕ | Андрус Ансип: 20 лет Эстонии в составе Евросоюза - это история успеха

 
Андрус Ансип
депутат Европарламента (Партия Реформ)
Андрус Ансип
Андрус Ансип
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

После восстановления независимости у большинства наших людей сложилось твердое убеждение, что мы никогда больше не должны оставаться одни. Именно поэтому мы хотели вступить и в НАТО, и в Европейский союз.

Мы знали, что вступление в Европейский союз – это, прежде всего, вопрос выполнения условий: если критерии соблюдены, то мы желанны в Союзе, если нет, нам придется приложить больше усилий. Мы унифицировали наши законы с правилами Евросоюза, мы провели все реформы, потому что они были нам полезны, а не только для того, чтобы угодить Брюсселю. И 20 лет назад Эстония присоединилась к Европейскому союзу.

По сравнению с другими государствами-членами, Эстония получила больше всего средств на одного жителя из общего бюджета Европейского союза, и, конечно же, эти деньги помогли улучшить качество жизни нашего народа, оживить экономику и сделать нашу окружающую среду чище. Мы благодарны за то, что получили, но это, конечно, не было главной причиной нашего вступления в Европейский союз.

RusDelfi
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