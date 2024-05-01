МНЕНИЕ | Калев Стойческу: Эстония выигрывает от членства в Евросоюзе гораздо больше, чем принято считать

20 лет, минувшие с момента вступления Эстонии в Европейский союз, это не много и не мало, это достаточно во всех отношениях, чтобы сделать фундаментальные выводы о пользе членства в ЕС для нашей страны и народа. В то же время необходимо признать, что существуют сопутствующие обстоятельства, которые нельзя измерить конкретными цифрами и другими показателями.

Например, тот факт, что Европа является историческим и культурным домом Эстонии, и поэтому мы не можем оценивать свое членство в Евросоюзе только по экономическими параметрами. Кроме того, у Эстонии не было альтернативы вступлению в Европейский союз и НАТО, чтобы сохранить свою независимость и демократический государственный строй. Ведь мы видим, что происходит со странами, особенно с Украиной, которые не являются частью базовых организаций демократического мира.