01.05.2024, 20:30
МНЕНИЕ | Калев Стойческу: Эстония выигрывает от членства в Евросоюзе гораздо больше, чем принято считать
ФОТО: | Delfi Meedia
Эстония поступила правильно, сразу попытавшись как можно шире и глубже интегрироваться в Евросоюз, включая еврозону и шенгенскую зону. Европа предлагает Эстонии безопасность, стабильность и рост благосостояния.
20 лет, минувшие с момента вступления Эстонии в Европейский союз, это не много и не мало, это достаточно во всех отношениях, чтобы сделать фундаментальные выводы о пользе членства в ЕС для нашей страны и народа. В то же время необходимо признать, что существуют сопутствующие обстоятельства, которые нельзя измерить конкретными цифрами и другими показателями.