Мнение
01.05.2024, 20:30

МНЕНИЕ | Калев Стойческу: Эстония выигрывает от членства в Евросоюзе гораздо больше, чем принято считать

 
Калев Стойческу
председатель парламентской комиссии по государственной обороне
Калев Стойческу
Калев Стойческу
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Эстония поступила правильно, сразу попытавшись как можно шире и глубже интегрироваться в Евросоюз, включая еврозону и шенгенскую зону. Европа предлагает Эстонии безопасность, стабильность и рост благосостояния.

20 лет, минувшие с момента вступления Эстонии в Европейский союз, это не много и не мало, это достаточно во всех отношениях, чтобы сделать фундаментальные выводы о пользе членства в ЕС для нашей страны и народа. В то же время необходимо признать, что существуют сопутствующие обстоятельства, которые нельзя измерить конкретными цифрами и другими показателями.

Например, тот факт, что Европа является историческим и культурным домом Эстонии, и поэтому мы не можем оценивать свое членство в Евросоюзе только по экономическими параметрами. Кроме того, у Эстонии не было альтернативы вступлению в Европейский союз и НАТО, чтобы сохранить свою независимость и демократический государственный строй. Ведь мы видим, что происходит со странами, особенно с Украиной, которые не являются частью базовых организаций демократического мира.

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