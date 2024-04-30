В Латвии за попытку дать взятку пограничнику задержан гражданин России(1)
В пятницу, 26 апреля, на пограничном пункте Гребнево сотрудники Госпогранохраны задержали гражданина России, который пытался дать одному из пограничников взятку в размере 30 евро, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.
Во время администрирования очереди из грузовиков на дороге A13 (граница с Россией (Гребнево)-Резекне-Даугавпилс-граница с Литвой (Медуми) пограничники обратили внимание на въезжающего в Латвию гражданина России, который хотел, чтобы ему выдали контрольный талон на фуру, которая прибудет в Латвию через несколько дней.
Мужчина предложил пограничникам 30 евро в качестве взятки, чтобы они выдали ему контрольный талон на грузовик, который не находился в очереди грузовых автомобилей.
По факту взяточничества в отношении россиянина начат уголовный процесс по первой части 323-й статьи Уголовного закона, человек признан подозреваемым и к нему применена мера пресечения - заключение под стражу.
Взяточничество квалифицируется как тяжкое преступление, которое наказывается в соответствии с Уголовным законом Латвии лишением свободы на срок до пяти лет, временным лишением свободы, принудительными работами или штрафом в размере от десяти до двух тысяч минимальных месячных зарплат.
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