Второй этап: в Уус-Ярвекюла началось строительство ещё 30 новых домов

По словам руководителя Invego Кристьяна-Тора Вяхи, сегодня каждая семья может сама решать, хочет она переехать в новый полностью готовый дом уже завтра или предпочтёт дом, строительство которого ещё только началось. «В случае домов, строительство которых завершится только в будущем году, покупатели имеют больше возможностей высказать свои пожелания в отношении индивидуальных решений», – сказал Вяхи, отметив, что сегодня типичный покупатель сначала оценивает много разных вариантов, и только тогда принимает решение. «Сильные застройщики продолжают создавать ценности, которые покупатель может увидеть своими глазами и потрогать своими руками», — сказал Вяхи.

Жилой района Уус-Ярвекюла состоит только из рядных и парных домов, за последние полгода сюда переехало уже более пятидесяти семей. «В последние месяцы мы продали в Уус-Ярвекюла ещё десяток новых рядных и парных домов, так что сейчас самое время приступить ко второму этапу строительства», – прокомментировал Вяхи решение начать новый этап строительства. «Сильная сторона Invego — комплексный подход к созданию жилых районов, в полной мере насладиться результатами этого можно будет, когда будет готов весь район», – уверен Вяхи.

Всего в Уус-Ярвекюла будут построены рядные и парные дома для 165 семей, которые желают жить в окружении природы, но, в то же время, в непосредственной близости к городу, и при этом предпочитают большую приватность, чем могут предложить многоквартирные дома. Ни с чем не сравнимое чувство – входить в свой собственный дом через свою дверь. В Уус-Ярвекюла есть магазины, школы, детский сад, и они расположены на расстоянии небольшой пешей прогулки, а в город легко добраться как на общественном транспорте, так и на машине. Второй этап предусматривает строительство трёх рядных домов и восьми парных домов на Ярвекюла теэ и Киндлузе теэ.