Широкий выбор: в Луккаранна Invego может предложить более 60 домов

Многоквартирные дома и рассчитанные на три семьи виллы быстро строящегося района Луккаранна находятся всего в 50 метрах от моря, где купание, наслаждение закатом и катание на SUP-борде – не привилегия, а часть повседневной жизни. В то же время, этот район находится на расстоянии короткой поездки, которая займёт всего минут пятнадцать, от центра Таллинна.

В жилом районе Луккаранна можно выбрать разные по площади квартиры с видом на море, дизайн интерьера которых выполнен в четырёх различных стилях. «Сейчас у нас есть как готовые к заселению дома, так и дома, строительство которых совсем скоро завершится, в них покупатели всё ещё могут выбрать множество деталей в соответствии со своими потребностями и пожеланиями», — сказала Сандра Алликсаар, отвечающая за продажи новостроек в Invego, и добавила, что все виллы на три семьи уже проданы. «Тем, кто ищет так сказать собственный дом, в который можно входить через собственную дверь, я порекомендовала бы жилой район Уус-Ярвекюла, состоящий только из рядных и парных домов», — сказала Алликсаар.

Сильная сторона Invego – это опыт в строительстве комплексных жилых районов. Согласно замыслу архитекторов KUU и ландшафтных архитекторов Kino, Луккаранна станет тщательно продуманным единым архитектурным целым. Луккаранна – это наполненные светом дома с балконами и террасами, парковка, вынесенная на границы квартала, и зоны между зданиями, свободные от автомобилей, где благоустроенные организованные территории и мощёные тротуары чередуются с природными зонами.