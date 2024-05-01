Обмен недвижимости: покупатель нового дома может продать застройщику свою старую квартиру(1)
До Иванова дня фирма Invego, занимающаяся развитием недвижимости, предлагает тем, кто покупает жилье в районах Тискреоя, Луккаранна, Уус-Ярвекюла и Кейла Паргикодуд уникальную возможность приобрести новую квартиру в обмен на свою старую.
По словам менеджера по продажам Invego Маркуса Кюлавийра, Invego помогает справиться с одной из самых распространённых проблем, с которой люди сталкиваются при покупке жилья. «При покупке нового дома часто возникают опасения, что продажа старого пройдёт недостаточно гладко и, как следствие, могут возникнуть сложности в выполнении всех обязательств перед банком. Мы помогаем снять это напряжение», — поделился Кюлавийр тем, как упростить трудоёмкий и сложный процесс продажи.
«На самом деле, такие кампании – Вы нам своё старое, а мы Вам новое – отнюдь не редкость. Такую возможность часто предлагают при покупке новой машины или бытовой техники, но в отношении недвижимости такое предложение сегодня является исключительным», – подчеркнул Кюлавийр, пояснив, что сам принцип прост: человек выбирает понравившееся жильё в одной из новостроек Invego, потом совместно производится оценка его прежнего жилья и заключается соглашение, согласно которому, если собственник не сможет самостоятельно найти покупателя в течение определённого времени, его купит застройщик.
«Для обмена или первого взноса подходят квартиры в Таллинне и ближайших волостях, а также, например, в Тарту и Пярну», — сказал Кюлавийр и добавил, что точная сумма предложения о покупке зависит от конкретной квартиры, её местоположения, оценки эксперта и других факторов.
Подробнее с условиями и правилами кампании можно ознакомиться на сайте Invego. Кампания проводится в период 01.05–24.06.2024.
Луккуранна. Район на берегу моря, предлагающий уникальную жилую среду. Этот роскошный жилой район сочетает в себе близость к природе, архитектурное разнообразие и возможности для ведения активного образа жизни. Сердцем комплекса является необычайно зелёный линеарный парк с несколькими зонами общего пользования, из которого извилистая дорожка с дощатым настилом ведёт прямо к морю.
Тискреоя. Большие и светлые квартиры здесь спроектированы так, чтобы стать идеальным домом для семей с детьми. В Тискреоя много различных мест для проведения досуга, в первую очередь это несколько игровых и спортивных площадок, которые позволяют и детям, и родителям активно проводить время на свежем воздухе.
Уус-Ярвекюла. Этот район ориентирован на семью, здесь гармонично сочетаются природа и комфорт городской жизни. У всех домов есть собственные сады и большие террасы. Здесь также есть игровая площадка и тропы здоровья, что обеспечивает разнообразие досуга для всех членов семьи.
Кейла Паргикодуд. Это новый, утопающий в зелени жилой комплекс энергетического класса A в центре города Кейла. Первые дома этого квартала будут готовы уже во второй половине 2025 года. В квартирах будет от одной до пяти комнат. Большие террасы и балконы, вместительные кладовые, игровая площадка с высоким озеленением, множество других зелёных насаждений и тропы здоровья, которые начинаются прямо от входных дверей.