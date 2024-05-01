Обмен недвижимости: покупатель нового дома может продать застройщику свою старую квартиру

По словам менеджера по продажам Invego Маркуса Кюлавийра, Invego помогает справиться с одной из самых распространённых проблем, с которой люди сталкиваются при покупке жилья. «При покупке нового дома часто возникают опасения, что продажа старого пройдёт недостаточно гладко и, как следствие, могут возникнуть сложности в выполнении всех обязательств перед банком. Мы помогаем снять это напряжение», — поделился Кюлавийр тем, как упростить трудоёмкий и сложный процесс продажи.

«На самом деле, такие кампании – Вы нам своё старое, а мы Вам новое – отнюдь не редкость. Такую возможность часто предлагают при покупке новой машины или бытовой техники, но в отношении недвижимости такое предложение сегодня является исключительным», – подчеркнул Кюлавийр, пояснив, что сам принцип прост: человек выбирает понравившееся жильё в одной из новостроек Invego, потом совместно производится оценка его прежнего жилья и заключается соглашение, согласно которому, если собственник не сможет самостоятельно найти покупателя в течение определённого времени, его купит застройщик.

«Для обмена или первого взноса подходят квартиры в Таллинне и ближайших волостях, а также, например, в Тарту и Пярну», — сказал Кюлавийр и добавил, что точная сумма предложения о покупке зависит от конкретной квартиры, её местоположения, оценки эксперта и других факторов.

Подробнее с условиями и правилами кампании можно ознакомиться на сайте Invego. Кампания проводится в период 01.05–24.06.2024.

Луккуранна. Район на берегу моря, предлагающий уникальную жилую среду. Этот роскошный жилой район сочетает в себе близость к природе, архитектурное разнообразие и возможности для ведения активного образа жизни. Сердцем комплекса является необычайно зелёный линеарный парк с несколькими зонами общего пользования, из которого извилистая дорожка с дощатым настилом ведёт прямо к морю.